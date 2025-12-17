『Gメン′75』など“伝説のスタントマン”が抗がん剤治療告白 高橋昌志、新作映画では筋肉隆々＆驚異のアクション
アクション俳優・高橋昌志（60）（※高＝はしごだか）が16日、自身のXを更新し、抗がん剤治療を受けていることを明かした。
【動画】筋肉隆々…馬から車に飛び移る驚異のアクションも…高橋昌志主演『最後のミッション』予告編
高橋は、伝説のスタントマンとして知られ、『Gメン'75』をはじめ、多数のアクションシーンを演じた。国際的なスタントマン賞も受賞している。レーサーとしても活躍。『狼 ラストスタントマン』（2022年公開）に主演し、来年1月16日には2本目の主演作品『最後のミッション』公開が控える。
一方で、高橋はXに「ご報告」として書面を投稿。「映画『最後のミッション』公開を楽しみにしてくださっている皆様へ」と宛て、「公開まであとひと月を迎えました。今日は皆様に、ご報告があります」と切り出した。
「今夏からの体調不良にともない、僕は現在、抗がん剤治療を受けています。そのため、1月の舞台挨拶には体力的に登壇することが厳しい現状にあります」と説明し、「このようなことを想像もしていなかったし、悔しくて申し訳ない気持ちでいっぱいです。今言えるのは、僕はこの病と懸命に戦うつもりだということです」と心境。
そして「克服してまたいつか皆様のまえに姿を見せられるようにがんばります。皆様、ぜひ元気な僕の姿をスクリーンをとおして観てください。どうぞよろしくお願いいたします」とつづった。
これを受け、映画の公式Xは「高橋昌志さんの一日も早い回復を監督・キャスト・スタッフ・関係者一同、心より願っております」と伝えた。
同作は、引退した元自衛官が、戦場で大きな傷を負った部下のために組織の命令に背き、最後のミッションに挑む。かつて、戦場で起きた悲劇の真相を背負い、立ちはだかる巨悪に挑むクライムアクション・エンターテインメント。予告編では、高橋が筋肉隆々の姿を披露し、馬から車に飛び移る驚異のアクションも披露している。
