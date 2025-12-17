ÉÊÀîÍ´¡¡Ãó¼Ö¾ì¤Çµ¯¤¤¿ÉÔ±¿¹ðÇò¡Ö¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸¼Ö¼ï¡¢Æ±¤¸ÇÛ¿§¤Î¼Ö¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÉÊÀî¾±»Ê¤ÎÉÊÀîÍ´¤¬£±£·Æü¡¢¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Ãó¼Ö¾ì¤Çµ¯¤¤¿¥¢¥ó¥é¥Ã¥¡¼¤Ê½ÐÍè»ö¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉÊÀî¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸¼Ö¼ï¡¢Æ±¤¸ÇÛ¿§¤Î¼Ö¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ´Ö°ã¤¨¤ÆÂ¾¿Í¤ÎÃó¼ÖÎÁ¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¤É¤¦¤ä¤é¥³¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¤Ç¡¢ÉÊÀî¤ÈÆ±¤¸Æ±¼Ö¼ï¡¦Æ±¿§¤Î¼Ö¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈÖ¹æ¤ÎÃó¼ÖÎÁ¶â¤òÀº»»¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£
¡¡²¿¤È¤â²ù¤·¤¤¤Ç¤¤´¤È¤À¤¬¡¢ÉÊÀî¤Ï¡Ö°ì½Ö¡Ø¥¯¥½¤Ã¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¡Ø¤¤¤ä¤¤¤ä¿À¼Ò¤Ç¤ªìÐÁ¬¤òÆþ¤ì¤¿¡Ù¤È»×¤¨¤È¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤ë¡£¤»¤á¤Æ»ý¼ç¤¬¡Ø¥é¥Ã¥¡¼¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¡×¤È¡¢¤°¤Ã¤È¤³¤é¤¨¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤Ï¡È¥³¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤é¤·¤¯¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö»ä¤âÆ±¤¸»ö¤·¤¿»ö¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤ª¤ìÆ±¤¸¼Ö¼ï¡¢Æ±¤¸¿§¡¢Æ±¤¸¥Ê¥ó¥Ð¡¼»Í·å¤¬ÎÙ¤Ëµï¤¿»ö¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£