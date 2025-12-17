P-CHO、JAY'ED、NAOtheLAIZAによるOMW、新曲「マイオンリーロマンス」リリース
JAY'ED、P-CHO、NAOtheLAIZAによるプロジェクト・OMWが、新曲「マイオンリーロマンス」を12月17日にリリースした。
2017年にDOBERMAN INFINITYのメンバー、P-CHOの声がけでスタートしたプロデュースチーム、OMW。P-CHO、R&BシンガーJAYED、ビートメーカーのNAOtheLAIZAで構成されたこのチームは、それぞれのシーンで活躍してきたバックグラウンドを基に多数のアーティストへ楽曲を提供してきた。
今作は、「久々の2人きりのデート。そこには忙しい日々の中、出会った頃の恋心をもう一度呼び戻す時間が...」というパートナーへの変わらぬ想いを綴った楽曲となっている。
＜リリース情報＞
OMW
「マイオンリーロマンス」
配信中
Words:JAY'ED, P-CHO, NAOtheLAIZA
Music:JAY'ED, P-CHO, NAOtheLAIZA, Ruiichi Kureha
X (Twitter) : https://twitter.com/_omw_official
Instagram : https://www.instagram.com/_omw_official/
2017年にDOBERMAN INFINITYのメンバー、P-CHOの声がけでスタートしたプロデュースチーム、OMW。P-CHO、R&BシンガーJAYED、ビートメーカーのNAOtheLAIZAで構成されたこのチームは、それぞれのシーンで活躍してきたバックグラウンドを基に多数のアーティストへ楽曲を提供してきた。
＜リリース情報＞
OMW
「マイオンリーロマンス」
配信中
Words:JAY'ED, P-CHO, NAOtheLAIZA
Music:JAY'ED, P-CHO, NAOtheLAIZA, Ruiichi Kureha
X (Twitter) : https://twitter.com/_omw_official
Instagram : https://www.instagram.com/_omw_official/