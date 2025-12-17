¥í¥Ö¡¦¥é¥¤¥Ê¡¼´ÆÆÄ¤ÎÂ©»Ò¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥é¥¤¥Ê¡¼¤¬Î¾¿Æ»¦³²¤ÎÍÆµ¿¤ÇÀµ¼°¤Ëµ¯ÁÊ¡¡»à·º¤Î²ÄÇ½À¤â
¡¡¡Ø¥¹¥¿¥ó¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥ß¡¼¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥í¥Ö¡¦¥é¥¤¥Ê¡¼´ÆÆÄ¤ÈºÊ¤Î¥ß¥·¥§¥ë¤µ¤ó¤ò»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¿ÈÊÁ¤ò¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ©»Ò¤Î¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥é¥¤¥Ê¡¼¡Ê32¡Ë¤¬¡¢Àµ¼°¤ËÁÊÄÉ¤µ¤ì¤¿¡£Íºá¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢»à·º¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û3¥õ·îÁ°¤Ë¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ËÀª¤¾¤í¤¤¤·¤¿¥í¥Ö¡¦¥é¥¤¥Ê¡¼´ÆÆÄ¤ÈºÊ¥ß¥·¥§¥ë¤µ¤ó¡õ»Ò¤É¤â¤¿¤Á
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö12·î14Æü¤Ë¡¢ÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¼«Âð¤Ë¤Æ¡¢°äÂÎ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥Ê¡¼´ÆÆÄ¤ÈºÊ¤Î¥ß¥·¥§¥ë¤µ¤ó¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹»Ô·Ù¤Ï14ÆüÌë¤Ë¥Ë¥Ã¥¯¤Î¿ÈÊÁ¤ò¹´Â«¤·¡¢15ÆüÄ«¤ËÂáÊá¤·¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£¸½ºß¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥Ä¥¤¥ó¥¿¥ï¡¼¥º·ºÌ³½ê¤Ë¹´ÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼áÊü¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Variety¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ë¥Ã¥¯¤Ï16Æü¸á¸å¤Ë¡¢Î¾¿Æ¤ò»¦³²¤·¤¿ºá2·ï¤Ç¡¢Àµ¼°¤Ëµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤½¤¦¡£ºòÇ¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹ÃÏÊý¸¡»ö¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¥Í¥¤¥µ¥ó¡¦¥Û¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤Ï¡¢Á°Ç¤¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥¬¥¹¥³¥ó¤¬Æ³Æþ¤·¤¿»à·º¼¹¹ÔÄä»ßÁ¼ÃÖ¤òÅ±²ó¤·¡¢»à·º¤òÉü³è¤µ¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ë¥Ã¥¯¤ÏºÇ¹â¤Ç½ª¿È·º¡¢¤â¤·¤¯¤Ï»à·º¤ò²Ý¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹ÃÏÊý¸¡»ö¶É¤Ç¤Ï¡¢»à·ºµá·º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸åÆü·èÄê¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Ë¥Ã¥¯¤Ï°ÊÁ°¤«¤éÌôÊª°ÍÂ¸¤È¤ÎÆ®¤¤¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥é¥¤¥Ê¡¼´ÆÆÄ¤Î2015Ç¯¤Î±Ç²è¡ØBeing Charlie¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Ï¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò´ð¤Ë¡¢Èà¤¬¶¦Æ±µÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿ºîÉÊ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£16Æü¤ËºÛÈ½½ê¤Ë½ÐÄî¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹´ÃÖ½ê¤«¤é¤Î°ÜÁ÷¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢Èà¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ë¥Ã¥¯¤Î½ÐÄî¤Ï¡Ö°å³ØÅª¤ËÌäÂê¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
