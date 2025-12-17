スピッツの名曲「楓（かえで）」を原案にした、映画『楓』（配給：東映／アスミック・エース）が12月19日（金）に全国公開となります。

事故で双子の弟を失った涼は、ショックで心を乱した弟の恋人・亜子に弟と間違えられたまま恋人として過ごす。涼は、亜子を想うあまり、恵のフリをし続けるが、しかし亜子もまた＜秘密＞を抱えていた…。真実を言えないまま惹かれあってしまう2人の運命が交差するとき、驚き涙するこの冬一番の感動作。本作で監督を務めるのは、多様な恋愛映画を手がけてきた行定勲。『世界の中心で、愛をさけぶ』に続く令和を代表するラブストーリーに挑みます。

本作の魅力を、行定監督、劇中歌「楓」を歌うアーティスト・十明さんのお2人に伺いました。

--本作とても楽しく拝見いたしました。まずは十明さんが作品をご覧になった感想をお聞かせいただけき出来ますでしょうか。

十明：映像がとても美しくて、ストーリー、キャストの皆さんのお芝居に魅了されながら、自分と重なる部分もすごく感じる映画でした。登場人物それぞれの想いが、景色や音楽と混ざり合っていって、涙が止まりませんでした。

--十明さんが歌う劇中歌「楓」がとても素敵でしたが、行定監督は十明さんの歌声に助けられた部分はありましたか？

行定：作品の一部として必然だったのだろうな、と感じました。一番のクライマックスシーンに、十明さんの歌声が優しく囁くように入ってくるから。歌を盤伴として使うのは勇気がいるんですよね。この映画の場合は「楓」という曲が亜子の中にリフレインされていて、象徴となっていると思うんですね。象徴となっている曲が流れてくると、最初に渋谷（龍太）さんの声が聞こえてきて、最も感情が昂るところで、亜子の気持ちをの代弁する者の様に十明さんの声が入ってくる。

音楽と向き合うって、歌詞だけにインスパイアされるわけではないんですよね。歌自体の魅力を十明さんが何の細工もなく具現化してくれて、声ってすごいんだなと改めて感じました。この名曲を自分のものにされている。観客の皆さんも感動してくれると思います。

十明：ありがたい言葉をたくさんいただけて嬉しいです。直前まではすごく緊張していましたがたんですけど、実際にレコーディングに入ったら自分の中でもナチュラルに歌えたなと思っていて。「嘘をつかない」ということを思いながら歌っていました。自分の曲を歌う時は、自分が作る曲の主人公のようみたいなものがいて、それを自分に染み込ませてから歌うことを意識していますが、「楓」を歌うときはこう、自分だし、自分でもないという不思議な感覚で。言葉を受け取った時の、瞬発的な感情を歌えたらいいなと思っていました。

--行定監督は「楓」という曲をどの様に紐解きましたか？

行定：改めてじっくり歌詞とじっくり向き合うと不思議な言葉の使い方も多くて。文脈というものはないよう無い様でいて、世界観は提示されていますよね。「かわるがわるのぞいた穴から何を見てたかなぁ？」という歌詞は、お互いに深淵を覗き込んでいる様にも感じるし、覗き込んでいる姿を逆側から見ているということも想像出来できる。生の側と死の側、その境界線みたいなものが描かれているのだとしたら、どちら側の立場から歌っているんだろう？そして、それが一瞬で入れ違ったりもする。

今、十明さんが言っていた様に嘘をつかずにまっすぐに歌うことでその境界線に立っている様な気もする。

映画全体もそこが難しいところで、死んだ人が現世に名残のようみたいなものを残す、という描き方をする場合もあると思うんですね。でも本作の場合はそうではなくて、生と死、両方側からも「楓」という曲を感じられて、特別なことはしたくないなと思いました。

十明：私もこの映画の中での「楓」という曲の立ち位置、大切さを強く感じてでいました。「悲しい」とか「切ない」とかそういう感情を押し付けてしまう様な歌詞ではなくて、もっと大きなものを一つに包み込んで届けてくれる様な曲だと感じていました。悲しいや切ないだけじゃ済まない、その包み込み方が曲として素敵だと思ったし、一つ感情では語り尽くせない映画の内容ともリンクしているなと。

中でも「他人と同じような幸せを 信じていたのに」という歌詞が印象的だなと思いました。失ってしまったものというのは誰しもにあると思っていて、それに対して責めるわけでもなく、つぶやくような言葉で寄り添っている。私はそう解釈しました。

行定：音楽の方が雄弁だなと思います。映画はどちらかというと説明的ですよね。説明的に表現することは、観客の想像力を減らしていってしまうことになるので、そこはジレンマで。僕が苦手な言葉なのですが、映画を観て「分からなかった」ということがあるけれど、曲を聞いて「分かる・分からなかった」とは言わないじゃないですか。好きから嫌いか、でしかないから音楽って羨ましいなと思う部分もあって、表現者として永遠の憧れです。だから、音楽みたいな映画が1一番良いのだと本当は思う。セリフなんていらないのではないか？と思うこともある。

でも、面白いことに、十明さんの歌声が始まったら、凡庸な言葉になりますが「透明感のある歌声だ」と感じたりしますよね。声に対して透き通った歌声と表現するのは映像的なんですよね。

十明：色彩や景色によって複雑な感情を表現することは音楽では出来できないことですが、星を見て綺麗だなと思った時に、その時に押し寄せてきた感情を音として届けたいなと思っています。この映画もとても映像が綺麗で、たくさんの感情が動きました。

行定：今までの自分の作り方だと、手癖がついているというか「こうなるだろうな」と想像がついてしまう部分もあったので、違う生き方をしてきた人と作品作りをしたいなと思い、ユ・イルスンさんというカメラマンにお願いしましいた。韓国で一緒に仕事したことがある方で、彼は日本映画をリスペクトしているけれど、彼ならではの撮り方、色遣いやアプローチは日本映画には無いですよね。自分の想像には無かった部分を作ってくれたと思います。

--今日は素敵なお話をありがとうございました。

＜作品情報＞

■出演：福士蒼汰 福原遥

宮沢氷魚 石井杏奈 宮近海斗

大塚寧々 加藤雅也

■監督：行定勲

■脚本：郄橋泉

■原案・主題歌：スピッツ「楓」（Polydor Records）

■音楽：Yaffle

■プロデューサー：井手陽子 八尾香澄

■製作：映画『楓』製作委員会

■制作プロダクション：アスミック・エース C&Iエンタテインメント

■配給：東映 アスミック・エース

■コピーライト：2025 映画『楓』製作委員会

12月19日(金)全国公開