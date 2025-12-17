NHK¡¦°ðÍÕ²ñÄ¹¡¡¸åÇ¤¡¦°æ¾å¼ùÉ§»á¤Ë¡Ö¼¡´ü²ñÄ¹¤Ë¶Ë¤á¤ÆÅ¬Ç¤¡×¡Ö°Â¿´¤·¤Æ¸å¤òÇ¤¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×
¡¡NHK¤Î°ðÍÕ±äÍº²ñÄ¹¡Ê75¡Ë¤¬17Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎÆ±¶É¤ÇÄêÎã²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢¼«¿È¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤ÆÉû²ñÄ¹¤Î°æ¾å¼ùÉ§»á¡Ê68¡Ë¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡°ðÍÕ²ñÄ¹¤ÎÇ¤´ü¤ÏÍèÇ¯1·î24Æü¤Þ¤Ç¡£º£·î8Æü¡¢¡¡NHK·Ð±Ä°Ñ°÷²ñ¤¬¸åÇ¤¤Ë°æ¾å»á¤òÁª½Ð¡£18Ç¯¤Ö¤ê¤ÈÆâÉô¾º³Ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡°ðÍÕ²ñÄ¹¤Ï¡ÖNHK¤Î»ÈÌ¿¤äÌò³ä¤Ïº£¸å¤â»þÂå¤òÄ¶¤¨¤ÆÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö°æ¾åÉû²ñÄ¹¤Ï¤³¤Î3Ç¯´Ö¡¢»ä¤È¶¦¤ËNHK·Ð±Ä¤ÎÂÉ¼è¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤¢¤é¤æ¤ë·Ð±Ä²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅª³Î¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¡¢¤½¤·¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤Ï»ä¤Ï¡¢°æ¾å¤µ¤ó¤¬¿·¤·¤¤²ñÄ¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¶Ë¤á¤ÆÅ¬Ç¤¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö·Ð±Ä°Ñ°÷²ñ¤Ë°æ¾å¤µ¤ó¤¬²ñÄ¹¤ËÁªÇ¤¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÂçÊÑÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¡£°Â¿´¤·¤Æ¸å¤òÇ¤¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¿®Íê¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¡ÖÆâÉô¡¢³°Éô¤òÌä¤ï¤º¡¢ËÜÅö¤ËÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ï²ñÄ¹¤È¤·¤Æ¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¿ÍÊª¤«¤É¤¦¤«¤È¡¢NHK¤Î·Ð±Ä¤Ë³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬ºÇ¤â½ÅÍ×¡£¤Ç¡¢°æ¾å¤µ¤ó¤Ï¤½¤ÎÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡¢Å¬Ç¤¼Ô¤À¤È·Ð±Ä°Ñ°÷²ñ¤ÇÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡Ç¤´ü¤Î3Ç¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢°ìÄê¤ÎÀ®²Ì¤¬¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ËþÂ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½¼¼Â´¶¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡¸µÆü¶äÍý»ö¤Î°ðÍÕ»á¤ò´Þ¤á¡¢¶áÇ¯¤Ï6¿ÍÏ¢Â³¤Ç³°ÉôÅÐÍÑ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£NHKÆâÉô¤«¤é²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤Î¤Ï2008Ç¯¤Ë¿¦°÷¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥À¡¼¼è°ú¤Î°úÀÕ¤ÇÇ¤´üËþÎ»Æü¤Ë¼Ç¤¤·¤¿¶¶ËÜ¸µ°ì»á°ÊÍè¡£°æ¾å»á¤ÏÊ¡²¬¸©½Ð¿È¡£1980Ç¯¤ËNHK¤ËÆþ¶É¤·¡¢À¯¼£ÉôÄ¹¤äÊÔÀ®¶ÉÄ¹¤ò·Ð¤Æ¡¢NHK¤ÈÌ±Êü¤¬¶¦Æ±½Ð»ñ¤¹¤ëÊüÁ÷±ÒÀ±¥·¥¹¥Æ¥à¼ÒÄ¹¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¡¢23Ç¯2·î¤«¤éÉû²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£