人気アニメ作品「サイボーグ００９」の００２役や、ＮＨＫ「クローズアップ現代」のナレーションをつとめたことで知られる、声優の石原良さんが、急性心不全のため死去したことが分かりました。９４歳でした。



所属する、青二プロダクションの公式サイトでは「弊社所属 石原 良 儀（94歳）」「令和7年12月14日に急性心不全のため永眠いたしました」と、報告。



続けて「ここに生前賜りましたご厚誼を深謝し謹んでご通知申し上げます」「なお ご葬儀につきましては ご遺族のご意向により近親者のみにて執り行われました」と、しました。



そして「ご通知が遅くなりましたこと ご諒恕のほどお願い申し上げます」と記しています。



【 プロフィール 】

誕生日：3月31日

出身地：熊本県

音域：ハイバリトン

芸歴：NHK放送劇団（熊本･福岡）〜TBS放送劇団

趣味：デジカメ、ＣＧ

方言：熊本弁



