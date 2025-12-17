『Popteen vs egg MODELS CRUSH』の#8が放送。人気モデルたちがマネキンになりきってショーウィンドウに立つというバトルが行われ、過酷な勝負にモデルたちから「目が乾きまくってきつかった」「腰がつっちゃった」などの悲鳴が上がった。

【映像】リアルマネキンになった人気モデルたち

『Popteen vs egg MODELS CRUSH』は、人気モデルたちによるバトルリアリティショー。人気ティーン雑誌『Popteen』と『egg』の初コラボ雑誌刊行が決定し、合同雑誌の表紙と誌面のページをかけた二誌合同の一大オーディションプロジェクトが開催された。同番組は、オーディションの一部始終に密着しモデルたちの真剣勝負の様子に迫る。

ファイナルとなる今回のバトル内容は「ミスショーウィンドウバトル」。モデル自身が服を選びコーディネートし、ショーウィンドウの中で即興マネキンに変身するという内容で、どちらがマネキンになり切れるかを競い合う。時間は20分間で、5分おきに合図が鳴り、ポーズを変える。審査員は、スタイリストで東京ガールズコレクションのファッションディレクターも務める深海さん。街頭の人々も審査員になり、一番いいと思ったマネキンに投票する。同バトルには、Popteenのりんりん、れいれい。eggからはここあ、あいみんが挑戦した。

可愛い洋服がリーズナブルな価格で購入できる人気店で洋服を選んだモデルたち。「ロック」「クリスマスの姉ガーリー」「T2K甘口ギャル」など、それぞれ自由にテーマを決めてコーディネートし、マネキン対決がスタートした。

ショーウィンドウに立つと、まるで本物のマネキンのようにピクリとも動かないモデルたち。深海さんは「意外とちゃんとできてる。お上手ですね。4人ともキレイに見せられていると思います」と感想を述べ、モニターでその様子を見ていたほかのモデルたちも「可愛い！めっちゃ可愛い！」と大絶賛した。街ゆく人たちも「見てみて！お人形なんだけど！」と歓喜の声をあげた。

バトルが終了すると、eggのあいみんは腰を押さえながら「ここつっちゃって」と過酷な状況でポーズを保っていたことを告白。ここあは「できるだけ瞬きしないように、表情を変えないようにしていましたが、目が乾きまくってきつかったです」と明かした。一方、Popteenのれいれいも腰がつってしまったそうで「すごいしんどかったですね。早く寝っ転がりたいと思ってやっていました。頑張ったよ〜」と伝えた。

緊張の結果発表のとき。深海さんの評価は、なんと同点という結果に。深海さんは「それぞれ皆さん、頑張っていていい勝負だったと思います」とねぎらいの言葉をかけた。さて、勝敗を決める一般投票の結果はいかに？！