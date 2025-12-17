ひとまいる<7686.T>が後場上げ幅を拡大している。午後１時ごろ、札幌エリアへの新規進出を決定し、「なんでも酒やカクヤス」の飲食店向け配送サービスを２６年３月に開始すると発表したことが好感されている。



小型倉庫２拠点（仮称：すすきのＳＳ、札幌大通ＳＳ）を同時開設し、すすきのエリア・大通エリアにおける近隣の飲食店への配達サービスから開始。その後、順次「３６５日年中無休、完全自社物流、ビール１本から（ロット縛りなし）、無料配達」などカクヤスモデルの特徴を生かしたサービスを一般顧客向けにも展開。あわせてサービスエリアの拡大を狙うとしている。



出所：MINKABU PRESS