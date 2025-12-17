いろんな料理に使える。万能ねぎだれで作る、お手軽一品
物価高が続くいま、「節約」を気にしながら生活している人も多いですよね。
でも食事は欠かせないし、買い物も我慢ばかり…という訳にはいきません。
漫画家・おづまりこさんがかつて実践した自炊1万円、外食1万円の暮らし。がんばりすぎず、ゆるっと楽しむをモットーにした節約生活のなかでは「四季の野菜をとことん活用する」という、おづさん流のポイントが。
「私も作ってみようかな？」と思い立ったらすぐに実践できる、旬の野菜やフルーツ、身近な食材を上手に使い切るレシピをご紹介します。
