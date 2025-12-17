物価高は落ち着くどころか、加速した一年と言ってもいいかもしれません。物価高の影響は子どもたちが楽しみにしている「クリスマスケーキ」の価格にも如実に現れています。

【写真を見る】クリスマスケーキが高い ファミリーサイズは4年前から約900円アップで4740円 いちご･鶏卵などの原材料が軒並み高騰… 電気･ガス･人件費･配送コストの上昇も

出典は帝国データバンクです。ホール型5号サイズ、4人～6人向けのファミリーサイズです。ここ5年間の平均価格を見てみますと年々上昇しているのが分かります。





いちごは10～30％ 価格アップ

2021年は3862円なんですが、どんどん上がってことしは4740円。4年前と比べて約900円も値上がりしていて、ここ1年間を見ても約180円上がっています。

では、なぜ高くなっているのか？基本的には原材料費が上がっています。



小麦粉、生クリーム、バター、軒並み上がっていますが、特に高くなっているのはいちご。猛暑で成育が不安定だったことが影響して、10～30％アップ、そしてスポンジに欠かせない鶏卵。これは生産コストが高止まりしているということと、鳥インフルエンザ、これによる供給不安もあって20％アップ。あとチョコレートも35％上がっています。最近は、いちごなどのトッピングがないケーキも流行っているそうです。



ここに電気・ガス・人件費・配送コストも上昇傾向が続いていて、ケーキ価格全体を押し上げています。

コメ価格の推移は？最新で5キロ4321円

では、コメの価格も確認しておきましょう。

6月頃、随意契約の政府備蓄米の流通で、価格が5キロで3500円台まで下がってきました。その後、新米が出れば価格は少し下がるんではないかと言われましたが下がらず、徐々に徐々に上昇して、最新の12月1日～7日は、前の週より14円下がり、5キロ4321円でした。

やや下がったものの依然高止まりが続いていて食卓を圧迫しています。コメ関連で言えばもち米が高くなっているため「餅」も高騰しています。物価高を痛感する年末年始となりそうです。