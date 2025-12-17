14時の日経平均は126円安の4万9257円、ダイキンが11.36円押し下げ 14時の日経平均は126円安の4万9257円、ダイキンが11.36円押し下げ

17日14時現在の日経平均株価は前日比126.22円（-0.26％）安の4万9257.07円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は542、値下がりは991、変わらずは70と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は11.36円の押し下げでダイキン <6367>がトップ。以下、日東電 <6988>が10.53円、ファストリ <9983>が10.43円、ＴＤＫ <6762>が10.03円、コナミＧ <9766>が9.19円と続いている。



プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を21.39円押し上げている。次いでファナック <6954>が15.04円、リクルート <6098>が11.83円、イビデン <4062>が8.36円、東京海上 <8766>が5.01円と続く。



業種別では33業種中5業種が値上がり。1位は保険で、以下、非鉄金属、海運、鉄鋼と続く。値下がり上位には水産・農林、石油・石炭、陸運が並んでいる。



※14時0分11秒時点



株探ニュース

