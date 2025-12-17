１２月１７日（水）のヒルナンデス！★下町路線バスの旅★0泊おこもりプラン★国民意識調査ビンゴ
＜下町路線バスの旅＞
超お得な１日乗車券を使って、進化する東京・下町で
１年以内にオープンした最新のお店をめぐる路線バスの旅。
今回は柴又・小岩エリアを巡る。
【出演者】
松下由樹
吉村 崇
【今回体験した路線バス】
京成バス
＜利用した１日乗車券＞
ICカード都内1日乗車券
大人540円 小児270円
【訪れた場所】
●甘味処鎌倉 葛飾柴又店（東京都葛飾区）
営業時間／10:00〜17:00
・鎌倉オリジナルブレンド珈琲ミルク ホット ７３０円
・わらびもちドリンク 下町レトロプリン Sサイズ ６９０円
・わらびもちドリンク 贅沢苺ヨーグルト Sサイズ ６９０円
・わらびもち 2個入り ３５０円
・わらびもちドリンク 浅川園のお抹茶 Sサイズ ６５０円
・わらびもちドリンク ホワイトチョコレートモカ Sサイズ ８００円
●手打うどん おおつき（東京都葛飾区）
営業時間／火水木・11:00〜15:00、17:00〜19:30
土日祝・11:00〜15:00
定休日／月金
・ぶっかけ 冷 中 ６００円
・かまたま 中 ７００円
・食べ比べセット ９００円
・ひやあつ 中 ６００円
・半熟煮卵天 １５０円
●東京つむぎラーメン（東京都葛飾区）
営業時間／10:30〜14:00・ 17:00〜19:30
・味玉醤油ラーメン １，０５０円
●海鮮TAKA（東京都江戸川区）
定休日／日・祝
・２種盛り ８１０円
・平目 ８１０円
・えんがわ ６４８円
・ウニ盛り ２，１６０円
・ネギトロ 小 ６４８円
・特上中トロ ２，５９２円
●淡路島バーガー京成小岩店（東京都江戸川区）
営業時間／11:00〜20:00
定休日／月
・淡路島バーガー ９００円
●MOGU（東京都江戸川区）
営業時間／11:00〜19:00、土8:00〜14:00
定休日／日・月
・生姜焼きのお弁当 ９２０円
・唐揚げのお弁当 ９２０円
・だし巻き卵のり弁 ９３０円
・梅しそおにぎり ２５０円
●だん善ラーメン（東京都江戸川区）
営業時間／昼11:00〜15:00、夜17:30〜23:30
・特製昆布水つけ 醤油 １，４００円
●御豆屋 COFFEE &CAFE （東京都江戸川区）
営業時間／10:00〜19:00、土日祝9:30〜19:00
・エスプレッソアロマ石鹸 ４９５円
・あんぽ柿のレアチーズケーキ ５５０円
・踊りたいときの珈琲 ２４８円
●小岩おどり（東京都江戸川区）
営業時間／昼11:30〜13:30、夜17:00〜22:00
金土11:30〜13:30・17:00〜23:00
定休日／水
・うな重 ３，９００円
・半うな重 ２，０００円
※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。
変更の可能性がございますのでご了承ください。
※現在、臨時休業や営業時間変更等の場合もあります
詳細は、店舗・施設のSNSまたは公式HPをご確認ください。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
＜０泊おこもりプラン＞
人気観光地・温泉街エリアのお得な日帰り旅『０泊プラン』
泊まらないだけで格安に！その魅力を徹底調査！
【出演者】
北斗晶
佐々木健介
【今回訪れた施設】
■伊東温泉の旅館 青山やまと（静岡県伊東市）
・夕食付き０泊プラン（日帰り）
１人あたり １３，２００円〜
※２人１室 利用の場合 １人あたりの料金
※料金は時期により異なります
※時期によってプランを扱っていない場合もあります
※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。
時期によって変更の可能性がございますのでご了承ください。
※現在、臨時休業や営業時間変更の場合もあります。
詳細に関する情報は、施設HPをご確認ください。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
＜国民意識調査ビンゴ＞
アンケートの結果は･･･
「声が大きい有名人」
１位 出川哲朗
２位 サンシャイン池崎
３位 明石家さんま
４位 おいでやす小田
５位 浜田雅功
６位 和田アキ子
７位 なかやまきんに君
８位 津田篤宏(ダイアン)
９位 梅沢富美男