＜下町路線バスの旅＞
超お得な１日乗車券を使って、進化する東京・下町で
１年以内にオープンした最新のお店をめぐる路線バスの旅。
今回は柴又・小岩エリアを巡る。

【出演者】
松下由樹
吉村 崇

【今回体験した路線バス】
京成バス
＜利用した１日乗車券＞
ICカード都内1日乗車券
大人540円　小児270円

 【訪れた場所】
●甘味処鎌倉　葛飾柴又店（東京都葛飾区）
　営業時間／10:00〜17:00
・鎌倉オリジナルブレンド珈琲ミルク　ホット　　　７３０円 
・わらびもちドリンク　下町レトロプリン　Sサイズ　　　６９０円
・わらびもちドリンク　贅沢苺ヨーグルト　Sサイズ　　　６９０円
・わらびもち　2個入り　　　３５０円
・わらびもちドリンク　浅川園のお抹茶　Sサイズ　　　６５０円
・わらびもちドリンク　ホワイトチョコレートモカ　Sサイズ　　　８００円
●手打うどん　おおつき（東京都葛飾区）
　営業時間／火水木・11:00〜15:00、17:00〜19:30
　　　　　　土日祝・11:00〜15:00
　定休日／月金
・ぶっかけ　冷　中　　　６００円
・かまたま　中　　　　７００円
・食べ比べセット　　　９００円
・ひやあつ　中　　　６００円
・半熟煮卵天　　　　１５０円
●東京つむぎラーメン（東京都葛飾区）
　営業時間／10:30〜14:00・ 17:00〜19:30
・味玉醤油ラーメン　　　１，０５０円
●海鮮TAKA（東京都江戸川区）
　定休日／日・祝
・２種盛り　　　８１０円
・平目　　　　　８１０円
・えんがわ　　　　６４８円
・ウニ盛り　　　　２，１６０円
・ネギトロ　小　　６４８円
・特上中トロ　　　２，５９２円
●淡路島バーガー京成小岩店（東京都江戸川区）
　営業時間／11:00〜20:00
　定休日／月
・淡路島バーガー　　　　 ９００円
●MOGU（東京都江戸川区）
　営業時間／11:00〜19:00、土8:00〜14:00
　定休日／日・月
・生姜焼きのお弁当　　　　９２０円
・唐揚げのお弁当　　　　　９２０円
・だし巻き卵のり弁　　　　９３０円
・梅しそおにぎり　　　　　２５０円
●だん善ラーメン（東京都江戸川区）
　営業時間／昼11:00〜15:00、夜17:30〜23:30
・特製昆布水つけ　醤油　　　　１，４００円
●御豆屋　COFFEE &CAFE （東京都江戸川区）
　営業時間／10:00〜19:00、土日祝9:30〜19:00
・エスプレッソアロマ石鹸　　　４９５円
・あんぽ柿のレアチーズケーキ　５５０円
・踊りたいときの珈琲　　　　　２４８円
●小岩おどり（東京都江戸川区）
　営業時間／昼11:30〜13:30、夜17:00〜22:00
　　　　　　金土11:30〜13:30・17:00〜23:00
　定休日／水 
・うな重　　　　３，９００円
・半うな重　　　２，０００円

※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。
　変更の可能性がございますのでご了承ください。
※現在、臨時休業や営業時間変更等の場合もあります
　詳細は、店舗・施設のSNSまたは公式HPをご確認ください。

＜０泊おこもりプラン＞
人気観光地・温泉街エリアのお得な日帰り旅『０泊プラン』
泊まらないだけで格安に！その魅力を徹底調査！

【出演者】
北斗晶
佐々木健介

【今回訪れた施設】
■伊東温泉の旅館　青山やまと（静岡県伊東市）
・夕食付き０泊プラン（日帰り）
　 １人あたり　１３，２００円〜
※２人１室 利用の場合 １人あたりの料金
※料金は時期により異なります
※時期によってプランを扱っていない場合もあります
 

※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。
時期によって変更の可能性がございますのでご了承ください。
※現在、臨時休業や営業時間変更の場合もあります。
詳細に関する情報は、施設HPをご確認ください。

＜国民意識調査ビンゴ＞
アンケートの結果は･･･

「声が大きい有名人」
１位　出川哲朗
２位　サンシャイン池崎
３位　明石家さんま
４位　おいでやす小田
５位　浜田雅功
６位　和田アキ子
７位　なかやまきんに君
８位　津田篤宏(ダイアン)
９位　梅沢富美男