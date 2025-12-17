＜下町路線バスの旅＞

超お得な１日乗車券を使って、進化する東京・下町で

１年以内にオープンした最新のお店をめぐる路線バスの旅。

今回は柴又・小岩エリアを巡る。

【出演者】

松下由樹

吉村 崇

【今回体験した路線バス】

京成バス

＜利用した１日乗車券＞

ICカード都内1日乗車券

大人540円 小児270円

【訪れた場所】

●甘味処鎌倉 葛飾柴又店（東京都葛飾区）

営業時間／10:00〜17:00

・鎌倉オリジナルブレンド珈琲ミルク ホット ７３０円

・わらびもちドリンク 下町レトロプリン Sサイズ ６９０円

・わらびもちドリンク 贅沢苺ヨーグルト Sサイズ ６９０円

・わらびもち 2個入り ３５０円

・わらびもちドリンク 浅川園のお抹茶 Sサイズ ６５０円

・わらびもちドリンク ホワイトチョコレートモカ Sサイズ ８００円

●手打うどん おおつき（東京都葛飾区）

営業時間／火水木・11:00〜15:00、17:00〜19:30

土日祝・11:00〜15:00

定休日／月金

・ぶっかけ 冷 中 ６００円

・かまたま 中 ７００円

・食べ比べセット ９００円

・ひやあつ 中 ６００円

・半熟煮卵天 １５０円

●東京つむぎラーメン（東京都葛飾区）

営業時間／10:30〜14:00・ 17:00〜19:30

・味玉醤油ラーメン １，０５０円

●海鮮TAKA（東京都江戸川区）

定休日／日・祝

・２種盛り ８１０円

・平目 ８１０円

・えんがわ ６４８円

・ウニ盛り ２，１６０円

・ネギトロ 小 ６４８円

・特上中トロ ２，５９２円

●淡路島バーガー京成小岩店（東京都江戸川区）

営業時間／11:00〜20:00

定休日／月

・淡路島バーガー ９００円

●MOGU（東京都江戸川区）

営業時間／11:00〜19:00、土8:00〜14:00

定休日／日・月

・生姜焼きのお弁当 ９２０円

・唐揚げのお弁当 ９２０円

・だし巻き卵のり弁 ９３０円

・梅しそおにぎり ２５０円

●だん善ラーメン（東京都江戸川区）

営業時間／昼11:00〜15:00、夜17:30〜23:30

・特製昆布水つけ 醤油 １，４００円

●御豆屋 COFFEE &CAFE （東京都江戸川区）

営業時間／10:00〜19:00、土日祝9:30〜19:00

・エスプレッソアロマ石鹸 ４９５円

・あんぽ柿のレアチーズケーキ ５５０円

・踊りたいときの珈琲 ２４８円

●小岩おどり（東京都江戸川区）

営業時間／昼11:30〜13:30、夜17:00〜22:00

金土11:30〜13:30・17:00〜23:00

定休日／水

・うな重 ３，９００円

・半うな重 ２，０００円

※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。

変更の可能性がございますのでご了承ください。

※現在、臨時休業や営業時間変更等の場合もあります

詳細は、店舗・施設のSNSまたは公式HPをご確認ください。

＜０泊おこもりプラン＞

人気観光地・温泉街エリアのお得な日帰り旅『０泊プラン』

泊まらないだけで格安に！その魅力を徹底調査！

【出演者】

北斗晶

佐々木健介

【今回訪れた施設】

■伊東温泉の旅館 青山やまと（静岡県伊東市）

・夕食付き０泊プラン（日帰り）

１人あたり １３，２００円〜

※２人１室 利用の場合 １人あたりの料金

※料金は時期により異なります

※時期によってプランを扱っていない場合もあります



＜国民意識調査ビンゴ＞

アンケートの結果は･･･

「声が大きい有名人」

１位 出川哲朗

２位 サンシャイン池崎

３位 明石家さんま

４位 おいでやす小田

５位 浜田雅功

６位 和田アキ子

７位 なかやまきんに君

８位 津田篤宏(ダイアン)

９位 梅沢富美男