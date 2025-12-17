ノブコブ吉村、“強行スケジュール”で手術していた 1週間の休養勧められるも1泊2日で病院飛び出す「イヤだ！働きたい！」
お笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇（45）が16日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女がDEEPに吠える夜』（後11：59）に出演。鼻の手術を行っていたことを明かした。
【写真】「トイプードル飼ってそう」茶髪ボブのウィッグ姿を披露したノブコブ吉村 ※2枚目
この日番組では「休養の取り方」をテーマにトーク。専門家をスタジオに招き、短い時間で効果的に休養するテクニックなどを紹介した。多忙な毎日を送る吉村も日々のリフレッシュ方法を話していると、ゲスト出演していたタレントで俳優のファーストサマーウイカが吉村に対し、「この間エレベーターで会ったとき、鼻に綿詰めて『手術した』って言って、『そのときも今から生放送だから』とか言って…」と明かした。
MCの上田晋也も「手術したの？」と驚くと、吉村は「『鼻中隔湾曲症』っていう鼻の中が曲がってたんで、鼻の通りをよくするために」と手術したことを告白した。その際、医師には1週間の休養を取るように勧められたというが、「『イヤだ！働きたい！』って言って病院飛び出して鼻に綿入れて何にも機能しなかった1週間があった」とスタジオを笑わせた。
吉村はその理由について、休むことが怖いと明かし、「先生に『1泊2日でお願いします』って言って、無理を」と話した。
