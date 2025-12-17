◇NBAカップ決勝 ニックス124ー113スパーズ（2025年12月16日 米国・ラスベガス T-モバイル・アリーナ）

ニックスは16日（日本時間17日）、NBAカップ決勝戦でスパーズと激突。最終Qに15―3のランで逆転に成功。激闘を制して初優勝を飾り、3代目のNBAカップ王者に輝いた。MVPは決勝で25得点を記録したジェイレン・ブランソンが受賞した。

名門が半世紀以上ぶりのNBAタイトルを手にした。決勝ではスパーズと激突したニックス。

試合は前半から接戦の展開となった。59―61とわずか2点ビハインドで前半を折り返した。しかし第3Qに一気に突き放されて、最大11点リードを許した。

それでも選手たちは諦めてなかった。最終Qは91―94と3点ビハインドで開始した。すると15―3のランで逆転に成功。そのままリードを守り切って初優勝を飾った。試合後には選手たちが喜びを爆発させた。大会はMVPにはブランソンが選出された。

試合後にブランソンは「もし負けていたら終わっていた。OGやタイラー・コレック、ジョーダン・クラークソン、ミッチェル・ロビンソン、彼らは今夜全力を尽くして戦いました。彼らがいなければ自分たちは勝てませんでした」と仲間に感謝した。

そしてニックスファンとして世界で1番有名な映画監督スパイク・リー氏も試合後番組に急遽ゲスト出演。「俺たちはやり遂げたよ」と喜びを爆発させた。「今日は素晴らしい日。そしてまだ終わっていません。健康を保ち続けることが大事。ここは厳しいリーグですからね。みんな、諦めずに頑張る理由があるんです。戦いになるでしょう、間違いなく。それだけははっきりしている」と選手たちを称えた。

ニックスは72―73シーズンに優勝して以来、52年ぶりのNBAタイトル獲得となった。