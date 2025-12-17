吉田鋼太郎（66）八木莉可子（24）が17日、都内で行われた、大手コンビニエンスストアのファミリーマートが開催する「ファミフェス2025」発表会に出席した。

同イベントは“次のファミマのチャレンジ”である「遊べるコンビニ」像をお披露目する場として開催する。

2人はファミリーマートのCMに出演中。吉田は「全てチェックした。すごい！ ビックリした」という。事前に読んだ台本の「文字面と本物は違う」とすると「ワクワクしている」。 八木は「マツケンさんのファンなので、テンション上がっています！」と「ファミマで推し活」でコラボする松平健（72）にワクワクドキドキ。「キラキラの松平健さんがファミマ仕様になっていて、ゲットしたいなと思った」。

その後、松平健本人が登場し、生マツケンサバを披露。八木は「もう感動で泣きそうになった」とし、「推し活ウチワで一緒に盛り上がれてうれしかった」と感動を示した。

3人が友だちとしてファミマを訪れて遊ぶ設定に、吉田は「松平さんとお友達？ 設定に無理がないですか」。だが、クレーンゲームの前に来ると「絶対とるから健！」と勇気を出した一言を披露。だがその直後「無理だって！」と苦笑した。

吉田は「まだ把握仕切れていない遊び方があるので、私も確かめに行く。皆さんもご自身の目で確認してください」。八木は「新しいことに挑戦し、人と人がつながるコミュニティーとなっているのでワクワクします」。松平は「どんどん進化していて、楽しめるコンビニだと思う」と、それぞれ期待を寄せた。

この日、同フェスが掲げる8つのテーマの1つ「コンテンツコラボ店誕生」として、漫画「キャプテン翼」の作者高橋陽一（65）はライブドローイングを披露した。