¡Ú£Í¥ê¡¼¥°¡Û¥¹¥¸¤òÀÚ¤Ã¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡ÄËã¿ý¤ÎÉÝ¤µ¤ò´¶¤¸¤¿°ì¶É
¡Ú²¬ÅÄ¼Ó²Â¤Î¤â¤¦°ìÅÙ¸«¤¿¤¤Ëã¿ý£Í¥ê¡¼¥°¡Û
¡¡£±£²·î£±£²ÆüÂè£±»î¹ç¡¡Æî£´¶É£°ËÜ¾ì¡á²¼ÀÐ·á¡Ê£Â¡Ë¡¢ÃÝÆâ¸µÂÀ¡Ê¥Õ¡Ë¡¢¾¡Ëô·ò»Ö¡ÊÉ÷¡Ë¡¢¿ð¸¶ÌÀÆà¡Ê£Ð¡Ë
¡¡£Ë£Á£Ä£Ï£Ë£Á£×£Á¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¤Î²¬ÅÄ¼Ó²Â¤Ç¤¹¡£Ëã¿ý¤Ë¤Ï³Ú¤·¤µ¤ÎÈ¾ÌÌ¡¢ÉÝ¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬Ç¡¼Â¤Ë½Ð¤¿°ì¶É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥é¥¹¡¢¿Æ¤Î¿ð¸¶Áª¼ê¤¬¥È¥Ã¥×ÌÜ¤Ç£³Ëü£³£°£°£°ÅÀ¡¢£²ÃåÌÜ¤Î²¼ÀÐÁª¼ê¤Ï£²Ëü£³£¹£°£°ÅÀ¡¢£³ÃåÌÜ¤Î¾¡ËôÁª¼ê¤¬£²Ëü£±£¸£°£°ÅÀ¡¢¥é¥¹ÌÜ¤ÎÃÝÆâÁª¼ê¤¬£²Ëü£±£³£°£°ÅÀ¤È¡¢£³¿Í¤È¤âËþ´Ó¥Ä¥â¤Ç¥È¥Ã¥×¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤Ç¤¹¡£¿ð¸¶Áª¼ê¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈ´¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¼£³¿Í¤¬¶¥¤ê¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤Ç¤¹¡£
¡¡ÇÛÇ×¤Ç²¼ÀÐÁª¼ê¤Ï¥É¥é¤Î¥À¥ÖÆî¤ÈÃæ¤¬¥È¥¤¥Ä¤Ç¡¢£´½äÌÜ¤ËÃæ¤ò¥Ý¥ó¤·¤Æ£¶º÷¤òÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡££¹º÷¤Î¥È¥¤¥Ä¡¢¥Ú¥ó£³º÷ÂÔ¤Á¤¬¤¢¤ê¡¢Î¾Êý¤¬¥¹¥¸¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¸å¡¢¥À¥ÖÆî¤¬ÌÄ¤±¤º¤ËÆ¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¥Á¥ã¥ó¥¿¤¬¤Ä¤±¤ÐËþ´Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»úÇ×¤òÁÇÄ¾¤ËÀÚ¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¿¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¶öÁ³¥Á¥ã¥ó¥¿¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆËþ´Ó¤ò¥Ä¥â¤ì¤¿¤é¥é¥Ã¥¡¼¤°¤é¤¤¤Î´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¹¤°¤ËÇò¤òÌÄ¤¤¤ÆÃå½ç¥¢¥Ã¥×¤òÁÀ¤¦¸µÂÀÁª¼ê¤«¤éÆî¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤µ¤ì¡¢²¼ÀÐÁª¼ê¤¬¥Ý¥ó¤·¤Æ¥À¥ÖÆîÃæ¥É¥é£³¤ÎÄ·Ëþ°Ê¾å¤¬³ÎÄê¤·¡¢¥Ú¥ó£³º÷¤Ç¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤·¤Þ¤¹¡£Ä¾¸å¤Ë¸µÂÀÁª¼ê¤â£´£·èß¤Ç¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤¹¤ëÃæ¡¢º¤¤Ã¤¿¤Î¤¬¿ð¸¶Áª¼ê¤Ç¤¹¡£¼«¿È¤Ï¼·ÂÐ»Ò¤Î°ì¸þÄ°¤Ç¤¹¤¬¡¢²¼ÀÐÁª¼ê¤ËÊü½Æ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¥È¥Ã¥×¤«¤é¥é¥¹¤ËÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²¼ÀÐÁª¼ê¤Î²Ï¤Ë¤ÏÀ¾ËÌâ¤£¶º÷£·Åûâ¤¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤¬Åö¤¿¤êÇ×¤Î£³º÷¡£¿ð¸¶Áª¼ê¤Î¼ê¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¥¹¥¸¤ÎÇ×¤Ï£³º÷¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÄÌ¤ê¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥Ä¥âÀÚ¤ê¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢²¼ÀÐÁª¼ê¤«¤é¥í¥ó¤ÎÀ¼¤¬¤«¤«¤ê¡¢Ä·ËþÊü½Æ¤Ç¥é¥¹¤ËÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥Ã¥×¤Î½ç°ÌÅÀ£µ£°¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤é¥é¥¹¤Î½ç°ÌÅÀ¥Þ¥¤¥Ê¥¹£³£°¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¡¢Ä·Ëþ£±£²¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ò²Ã¤¨¤Æ£¹£²¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÊü½Æ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ò¸«¤¿»þ¤ÎÁÇÄ¾¤Ê´¶ÁÛ¤Ï¡¢Ëã¿ý¤Ï¶²¤í¤·¤¤¤Ê¤È¡£¥¹¥¸¤ÎÇ×¤òÀÚ¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç£¹£²¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ç¤¹¤«¤é¡£¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤é¤È¹Í¤¨¤ë¤È¿²¤é¤ì¤Ê¤¤Æü¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥¥Ä¤¤¤Ç¤¹¡£¶²ÉÝ±ÇÁü¤Ç¤¹¡£
¡¡¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿²¼ÀÐÁª¼ê¤Ï¤³¤Î¸å¡¢Ï¢Æ®¤·¤ÆÏ¢¾¡¤ÈÀä¹¥Ä´¡£¸Ä¿Í¥Ý¥¤¥ó¥È¤â£²°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£µ¨¤«¤é½é»²Àï¤Î²¼ÀÐÁª¼ê¤Ï¥æ¡¼¥â¥¢¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤Ç¤¹¡£¤¢¤Þ¤ê´ØÀ¾¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤¯¥Ü¥½¥Ü¥½¤È¤·¤ã¤Ù¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ü¥½¥Ã¤ÈÌÌÇò¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¦¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£