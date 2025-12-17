クリスマスは六本木なんてどう？ 日本HPがAI PCを体験できるカフェをオープン
もーいーくつねーるーとー、クーリースーマースー♪
そろそろサンタさんが忙しくなってくる季節になってまいりました。皆さんは、何かご予定はありますか？
実はクリスマスシーズンにオススメのスポットがあるんですよ。日本HPが六本木ヒルズに期間限定のカフェ「HP AI Lifestyle Cafe」をオープンしたんです。一足先に内覧会におじゃましてきたので、どんなところかご紹介しますね。
お茶を飲みながら最新AI PCを体験
場所は東京の六本木ヒルズのヒルサイド2階にある、ヒルズカフェ/スペース。開催日時は12月16日から12月25日の11:00から21:00までとなっています。
ドリンクや軽食をいただきながら、HPの最新AI PCやゲーミングPCを体験できます。店内はいくつかのスペースから構成されています。
AIを動かす魔法の言葉展
ここでは人気クリエイターであるくりえみさん、ハヤトの野望さん、けーさんとたろーさんが、実際に使っているプロンプトを体験できます。人気クリエイターがどんな風にAIを使いこなしているのか見ることができますよ。
AI PC体験ゾーン
HPの最新AI PCを実際に体験できるゾーンです。期間中はこのカフェで製品の購入も可能。特別価格になっているので、普段よりお得ですよ。
Premium AI PC体験ゾーン
HPのAI PCのなかでも、プレミアムなモデルが並ぶゾーン。HPのPCは、家電量販店ではあまり触れられる機会がありません。今回のように体験できるのは意外と貴重かも。
Gaming PC体験ゾーン
こちらは高性能ゲーミングPC「OMEN」が展示されているゾーン。
見た目もかっこいいですが、性能もダントツ。AIはもちろん、ゲームも快適です。
購入相談カウンター
購入を考えている方向けに相談カウンターもあります。自分の用途にぴったりのPCが見つかることでしょう。
魔法のフォトブース
こちらは、AIを使ったフォトブース。
さまざまなプロンプトが書かれたボードを持って記念撮影をすると、なんとそのプロンプト通りの写真が出来上がります。
僕はサンタクロースと記念撮影しました（実際にサンタクロースの格好をした人がいるわけではありません）。これ、かなりおもしろいので、これだけでも体験しにいく価値はありますよ。
このシーズン、六本木ヒルズはクリスマスイベント真っ盛り。ショッピングやデートの途中にふらっと立ち寄って、AI PCに触れてみませんか？
Source: 日本HP