釣りアイドル、高速道路で衝突事故 大破した車・怪我写真を公開「命を落としてもおかしくない事故だった」
【モデルプレス＝2025/12/17】タレントの神野梓が16日、自身のX（旧Twitter）を更新。高速道路での事故を報告し、大破した車の写真などを公開した。
神野は「釣りに向かう道中、高速道路の真ん中にシカがいて避けきれず衝突。その衝撃でハンドルが効かなくなり、ガードレールに突っ込みました」と事故の経緯を公開。「命を落としてもおかしくない事故だった。と救急隊の方に言われ こうして今ここにいられるのは、本当に周りの人のおかげです」と深刻な状況であったことを明かした。
また、「みんなに伝えたいこと」として「高速道路で動物が急に現れた時、急ブレーキや急ハンドルは本当に危険」であることと、「iPhoneの『衝突事故検出』機能」に救われたことを紹介し、頸椎カラーを装着し顔に怪我を負った自身の姿や、フロント部分が激しく大破した車の写真を載せている。
続く投稿では、「今回の事故で入院もしていませんし、骨折もありません。命に関わるような大きな怪我もなく、今は日常生活に戻れています」と現状も報告。「投稿は心配してほしかったり、大げさに伝えたかったわけではなく、iPhoneの衝突事故検出のような機能があることを知っているかどうかで、結果が変わるかもしれない。少しでも誰かの役に立てばと思って投稿しました。それだけです」と伝えている。
この投稿に、ファンからは「無事で本当に良かった」「写真見て震えた」「生きててくれてありがとう」「機能の共有助かる」「お大事にしてください」「回復を祈っています」といったコメントが寄せられている。
神野は、釣り業界のイメージガール「13代目アングラーズアイドル」に選出。釣りメインのチャンネル「YouTube あずあずチャンネル」の登録者数は4万人弱（12月17日現在）で、釣りYouTuber兼タレントとして活動中。SNSではキハダマグロなど釣った魚を多数公開している。（modelpress編集部）
