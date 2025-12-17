アンガールズ山根、野菜たっぷりの手作りシチュー公開「間違いなく美味しい」「丁寧な調理」と反響
【モデルプレス＝2025/12/17】お笑いコンビ・アンガールズの山根良顕が12月17日、自身のInstagramを更新。手作りのシチューを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】49歳コンビ芸人「彩りが綺麗」冬にピッタリの具だくさん手料理
山根は「シチュー」とつづり、「作ったけぇ食べんさい」とコメントを添えて写真を公開。鍋の中には、ブロッコリーやキノコ、人参などの具材がたっぷりと入っており、彩り豊かな手料理となっている。
この投稿に、ファンからは「間違いなく美味しい」「彩りが綺麗」「寒い日にぴったり」「優しさが伝わる」「料理上手で尊敬」「みじん切りしてるの丁寧な調理ですごい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
