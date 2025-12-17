「鋼にしてんだよ、自分で」『Number_i』平野紫耀とタイプロ元候補生がアンチコメントに言及

『Number_i』の平野紫耀（28）が、11月25日深夜にインスタグラムでライブ配信を実施。その中で、自身に厳しい言葉を向ける“アンチ”らの存在に言及した。SNSが普及した昨今、他者への誹謗中傷行為は社会問題となっているが、有名・無名を問わず、タレントたちは心無い声を目にしてしまう機会もあるようだ。

“アンチコメント”への心境を吐露

この日、平野はコンサートツアーのため福岡県に滞在。ホテルのベッドの中でインスタライブを始め、横になりながら視聴者からのさまざまな質問に答えていった。そんな最中、インスタのDM機能を通じて届くメッセージも読んでいることを報告。中には辛らつな“アンチコメント”も来ているというが、平野は「目に入ってもなんとも思わない」「“あっ、そう”って思うだけ」と、あまり気にしていない口ぶりで話した。

さらに、平野は「この業界の人は、もうそういう能力（アンチをスルーする能力）がないと、たぶんすごく大変だと思う。すごく、メンタル的にしんどいと思う」と、冷静に分析。

これらの発言を受け、「メンタル鋼（はがね）」というコメントを見つけると、当人は「鋼じゃないのよ。鋼にしてんだよ、自分で。『あっ、そう』って思うようにしてるの」と、率直な心境を吐露。

「良いコメントが100件あったとしても、嫌な意見が１個入るだけで、そっちのほうが強くなっちゃうから。本当、透明な水に黒い墨汁を１滴垂らすようなものですよ。濁っちゃうでしょ？ だから、それを黒だと思わないこと」と、持論を展開した。

また、ライブ配信中に「紫耀くん最近、口調強め」との一言が寄せられると、DMでも「紫耀くんはこういうことを言わないでほしいです」などの意見が来ると、告白。平野は「その人たちの中で、俺を勝手に美化してるみたいな。あらためて言うけど、俺そんなにできた人間じゃないからね。まったくもって」と、謙遜していたのだった。

「Number_iといえば、キャッチーなリリック（歌詞）を含んだラップスタイルが定番になりつつありますが、DMでは明確なアンチのほかにも『最近の紫耀くんは言葉遣いが荒く、ラップであれば何を言ってもいいわけではないと思います』といった忠告も届いているとか。

こうした声に対し、平野は『（自分は）そんな良い人間じゃないし』『曲って、ドラマと一緒でフィクションじゃん』と思ってしまうことを打ち明けていました。本人としては型にはめられているような、窮屈さを感じているのかもしれませんね」（芸能ライター）

しかし、こうした嘘偽りのない、正直な性格の平野を支持するファンも多い。“お説教ファン”やアンチコメントへの捉え方を知り、SNS上では、

〈紫耀くんに、これ以上傷ついてほしくない〉

〈夜中のインライでの『（メンタルを）鋼にしてる』の言葉がずっと突き刺さってる。そうやって心を守ってきたんだね〉

〈『自分で鋼にしてる』って言った時は胸が痛くなったけど、アンチに対する姿勢がすごく頼もしくて、好き度が増した〉

などの声が上がっていた。

『タイプロ』出演時に誹謗中傷が…

一方で、『timelesz』の新メンバー募集オーディション『timelesz project -AUDITION-』（Netflixで独占配信、通称『タイプロ』）に参加した元候補生も、誹謗中傷に苦しめられた一人のようだ。

timeleszといえば、先日の『めざましテレビ』（フジテレビ系、11月18日放送）での言動により、新メンバー・篠塚大輝（23）への批判的な書き込みが増加中。発端は、番組内で一発ギャグを披露する流れになった時、童謡「大きな古時計」の替え歌として「今はもう、動かない、おじいさんにトドメ〜」と歌唱したことだ。

「篠塚をめぐっては、オーディションの段階からネット上で誹謗中傷が目立っていました。彼はダンス未経験で参加したため、実力不足が否めなかったのも事実。そんな彼が審査を通過するにつれ、バッシングが加速していったんです。

しかし、篠塚と並行して審査の中盤まで叩かれていたのは、岩崎琉斗（25）という候補生です。菊池風磨（30）に下の名前で呼び捨てにされていたことなどから“お気に入り”ではないかと囁かれ、岩崎に対するネガティブな感想が寄せられていました」（スポーツ紙記者）

その岩崎は４次審査まで進むも、結果的に脱落。『タイプロ』挑戦を経て、このほど「Luvto（ラウト）」の名で再出発を果たした。彼はファンクラブを設立し、12月１日に1stデジタルシングル「Going on」をリリース。新たな一歩を踏み出した。

始動に伴い、公式YouTubeも開設。11月25日に公開された動画「オーディションを経て | Luvto（岩崎琉斗）１年越しの本音」内では、「一番ひどい時は、本当にリアルにインスタのDMに殺害予告がめちゃくちゃ来る」と、『タイプロ』出演時の誹謗中傷に言及した。

想像以上の辛口コメントに「本当に俺いるべきなのかな」と悩んだそうで、「殺害予告されると……本当にたぶんしないとは思うけど、一人になった時とか、本当に刺されるんじゃねぇかって思った」「それで体重が減ったっていうのはたぶん、自分の中で感じてたストレスは体で感じてたし、やっぱそういうことを考えると、寝れなかったりするから」と激白。

炎上の理由については「ただ単に、たぶん（自分のことを）気に入らなかった人が多かったのかもしれない」とのこと。弱さを見せなかったため、「威張った部分がすごい鼻についてたのかなっていうのは今思えばあるけど、殺害予告までね、しなくてもいいかなっていうのは今、思う」「本当に死んだらどうするの？ って思う」などと、本音をこぼしていた。

岩崎の切実な思いが、アンチにも響くといいのだが……。