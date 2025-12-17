自分の好きなカラーのお部屋で写真が撮れる！サンリオピューロランド「カラフルピューロランド」
サンリオピューロランドにて、自分の好きなカラーのお部屋で写真を撮ることができる「推し色キャラルーム」など、たくさんの“色”で楽しめるスペシャルイベント「カラフルピューロランド」を開催。
歌い手Adoさんとのコラボレーションによって生まれた「アドローザトルマリィ」のスペシャルルームや、特別なレインボーカラーのコスチュームを着た「クロミ」とのスペシャルグリーティングも実施されます☆
サンリオピューロランド「カラフルピューロランド」
開催期間：2026年1月16日（金）〜 3月16日（月）
「カラフルピューロランド」ストーリー：
ピューロランドのキャラクターたちが色を背負って登場！
好きな色、推しの色、今日気になった色。
思い思いのCOLORを選んで、ピューロランドを楽しもう♡
“色”をテーマに、サンリオピューロランドのキャラクターたちがそれぞれの色を背負って登場し、推し色で楽しむフォトスポットやスペシャルなグリーティングが届けられる期間限定イベント「カラフルピューロランド」を開催。
エンターテイメントホールには、「カラフルピューロランドハウス」が登場します。
注目は、カラフルで没入感たっぷりのフォトスポット「推し色キャラルーム」です。
自分の好きなCOLORのお部屋を選んで、まるでキャラクターと一緒に過ごしているような、とびきりかわいい写真をたくさん撮影できます。
また、キラキラな「クロミ」のスペシャルルーム「キラキラ★クロミルーム」や「アドローザトルマリィ」のスペシャルルームも登場。
さらに全10色の「巨大広告風★推し色ウォール＆推し色のぼり旗」や、大きなハート型アーチ、ぬいぐるみとミラーを組み合わせたフォトスポットなども登場するので、施設内のいたるところで写真撮影が楽しめます。
そのほか、3F エントランスにも、カラフルな空間で思い出に残る1枚を撮影できるフォトスポットを設置。
また、期間中はカラフルなコスチューム姿のキャラクターたちとのスペシャルグリーティングやウェルカムグリーティングも開催されます。
さらに、ミュージカル『テニスの王子様』4thシーズン 青学(せいがく)vs四天宝寺のみんながカラフルピューロランドにやってくるスペシャルコンテンツを実施。
そして、歌い手Adoさんとのコラボレーションによって生まれた「アドローザトルマリィ」がピューロランドに初登場します。
全22種類のオリジナルフード＆ドリンク、期間限定グッズも展開されるスペシャル企画です☆
カラフルピューロランドハウス
実施場所：1F エンターテイメントホール
エンターテイメントホールに、キャラクターたちのカラフルで没入感たっぷりのフォトスポット「推し色キャラルーム」が登場。
自分の好きなCOLORのお部屋を選んで、まるでキャラクターと一緒に過ごしているような、とびきりかわいい写真をたくさん撮影できます。
また、キラキラな「クロミ」のスペシャルルーム「キラキラ★クロミルーム」や「アドローザトルマリィ」のスペシャルルームも登場。
さらに、全10色の「巨大広告風★推し色ウォール＆推し色のぼり旗」では、キャラクターたちとおそろいのポーズで写真を撮ったり、向き合ってみたり、自撮りをしてみたり、“いろ”んな撮影方法で楽めます。
巨大広告風の壁面フォトスポットなども登場
そのほかにも、入り口の大きなハート型のアーチや、ぬいぐるみとミラーを組み合わせたフォトスポットも必見です。
ピューロランドでの思い出がきらきら輝く、とっておきの一枚が残せます☆
テニミュ4th in カラフルピューロランド
© 許斐 剛／集英社・テニミュ製作委員会
フォトスポット展示場所：4F フォトスポット
オリジナルグッズ販売場所：3F エントランスショップ
ミュージカル『テニスの王子様』4thシーズン 青学(せいがく)vs四天王寺のみんながカラフルピューロランドにやってきます！
特別なビジュアルのフォトスポットや、ピューロランドでしか手に入らない『テニスの王子様』4thシーズンのオリジナルグッズの販売も決定しました。
※グッズの詳細は後日公式HPにて配信されます
オリジナルグッズ
© 許斐 剛／集英社・テニミュ製作委員会
発売日：2026年1月31日（土）
グッズ名：
・ランダムブロマイドA 全11種(青学＆亜久津 仁)
・ランダムブロマイドB 全16種(四天宝寺＆不動峰)
・シールセット 全1種(A4×2枚セット)
「テニミュ4th in カラフルピューロランド」で販売される、ランダムブロマイドのデザインが一部先行公開されました。
オリジナルグッズは、ランダムブロマイドA 全11種、ランダムブロマイドB 全16種、シールセット 全1種がラインナップ。
「越前リョーマ」たちと一緒に、カラフルなピューロランドの世界が楽しめます。
※商品は、予告なく品切れ・完売となる場合もあります
ミュージカル『テニスの王子様』とは
“350万人の観客を魅了した2.5次元ミュージカルの金字塔”として人気を誇る、通称”テニミュ”こと、ミュージカル『テニスの王子様』
ミュージカル『テニスの王子様』は、1999年7月から2008年3月まで「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）で連載されていた漫画『テニスの王子様』（通称「テニプリ」）の舞台化作品です。
2003年にスタートしたテニミュシリーズの通算公演数は2000回を突破。
累計動員数は350万人を超え、2008年にはいち早く海外公演にも挑戦し、近年注目を集める漫画アニメ原作の舞台、2.5次元ミュージカルのパイオニアと位置づけられています。
本シリーズの出演者は400人を超え、多くの実力派俳優を輩出し若手俳優の登竜門ともいわれているほどです。
「アドローザトルマリィ」がピューロランドに初登場
実施場所：1F エンターテイメントホール
「カラフルピューロランドハウス」内に、歌い手Adoさんとのコラボレーションによって生まれた「アドローザトルマリィ」のスペシャルルームも登場。
青いお花に囲まれた椅子のフォトスポットは、写真映え間違いなしです。
さらに、3月8日（日）にお誕生日を迎える「アドローザトルマリィ」のバースデー企画の実施も予定されています。
※バースデー企画の詳細は決まり次第配信されます
また、3月1日（日）から16日（月）までの期間限定で、「The Quest of Wonders Parade」のプレショーへの登場も決定。
さらに、3F エントランスショップでのグッズ発売も予定されています。
カラフルピューロランド スペシャルグリーティング
開催場所：1F イベントコーナー
出演キャラクター：ハローキティ・マイメロディ・クロミ・ポムポムプリン・シナモロール・ポチャッコ・ウィッシュミーメル・バッドばつ丸
※有料・事前予約制
※詳細は必ず各ホームページを確認ください
「カラフルピューロランド」にちなみ、カラフルなコスチュームを着たキャラクターたちとのスペシャルグリーティングを実施。
参加された方には「オリジナルシールセット」がノベルティとしてプレゼントされます。
キャラクターたちと色鮮やかなひと時が過ごせるグリーティングです。
また、パークオープンから約10分間は、ウェルカムグリーティングにもカラフルなコスチュームを着たキャラクターたちが遊びに来ます☆
※ウェルカムグリーティングは当日、急遽中止、変更となる場合があります
キラキラ★クロミルーム スペシャルグリーティング
開催場所：1F エンターテイメントホール
出演キャラクター：クロミ
※有料・事前予約制
※詳細は必ず各ホームページを確認ください
特別なレインボーカラーのコスチュームを着た「クロミ」とのスペシャルグリーティングを、エンターテイメントホール内の「キラキラ★クロミルーム」にて実施。
特別なコスチューム、そして特別なフォトスポットでグリーティング・写真撮影を行えるのは今だけです。
あわせて、参加された方しかゲットできないオリジナルポストカードのノベルティも用意されます。
カラフルで見て楽しい期間限定フードメニュー
メニュー名・価格：
・今日イロ★モーニングセット〜デニッシュ＆いちごのプチデザート〜 1,300円(税込)
・ハローキティのSo cute♡レッドカレー 1,600円(税込)
・マイメロディのジューシートマトチキン♡ピンクリボンカレー 1,600円(税込)
・クロミの紫de踊る♪ハンバーグ＆スモークフランクカレー 1,600円(税込)
・ポムポムプリンのチーズがけ☆イエロー推しカツカレー 1,700円(税込)
・シナモロールの水色♪レモンバジルチキンカレー 1,600円(税込)
・ウィッシュミーメルの濃厚ホワイト♡リコッタめんたい鶏白湯ラーメン 1,600円(税込)
・ポチャッコのGREENチャージ♪メロンと杏仁豆腐のパフェ 900円(税込)
・ポチャッコの緑推し♪POPクリームソーダ 800円(税込)
・バッドばつ丸の黒推し♪EXCITEコーラフロート 800円(税込)
・マイメロディの推し色ピンク♡いちごミルク 700円(税込)
・クロミの気になるパープル★メロンミルク 700円(税込)
・シナモロールのブルー＆ブルー☆なかよしライチソーダ 950円(税込)
・ハンギョドンのターコイズBATH♪パイナップルスカッシュ 900円(税込)
・マイメロディのピンクづくし♡ドーナツと苺みるくプリンの癒しパフェ 950円(税込)
・クロミの紫アゲ↑ブルーベリーヨーグルトムースパフェ 950円(税込)
・ポムポムプリンのイエローリボン★もちもちミニパンケーキタワー 1,200円(税込)
・バッドばつ丸のGO！GO！漆黒！唐揚げカレーハンバーグ 1,650円(税込)
・ハローキティの赤でおもてなし♡トマトソースパスタ＆苺ティラミスセット 1,550円(税込)
・ぐでたまのオレンジYELL♪たっぷりチーズソースのローストビーフ 1,700円(税込)
・シナモロールのBLUEルーム☆チョコミントクレープ 950円(税込)
・ウィッシュミーメルのWHITEルーム☆チョコベリークレープ 950円(税込)
「カラフルピューロランド」期間限定のオリジナルフード＆ドリンクは、全22種類ラインナップ。
カラフルで見た目も楽しめて、美味しいフードメニューが盛りだくさんです☆
ポムポムプリンのチーズがけ☆イエロー推しカツカレー
価格：1,700円(税込)
「ポムポムプリン」をイメージした、ボリューム満点な「ポムポムプリンのチーズがけ☆イエロー推しカツカレー」
ジューシーなやわらかいとんかつにチーズをかけた大人風味の欧風カレーがポイントです。
マイメロディのピンクづくし♡ドーナツと苺みるくプリンの癒しパフエ
価格：950円(税込)
「マイメロディ」をトップにのせた「マイメロディのピンクづくし♡ドーナツと苺みるくプリンの癒しパフェ」
なめらかな苺みるくプリンといちごをたっぷりとのせたピンクづくしの贅沢なパフェです。
シナモロールのBLUEルーム☆チョコミントクレープ
価格：950円(税込)
「シナモロール」マシュマロがトッピングされた「シナモロールのBLUEルーム☆チョコミントクレープ」
ミントホイップと白いホイップのダブルクリームにチョコレートシロップがかけてあります。
今日イロ★モーニングセット〜デニッシュ＆いちごのプチデザート〜
価格：1,300円
モーニングメニューとして提供される「今日イロ★モーニングセット〜デニッシュ＆いちごのプチデザート〜」
オリジナルカードノベルティ全10種から1枚がランダムで付いてきます。
「カラフルピューロランド」期間限定グッズ
「カラフルピューロランド」期間限定のオリジナルグッズも登場。
お揃いでもってかわいいマスコットやブロマイドケースまで展開などが販売されます。
マスコット
価格：各2,750円(税込)
種類：全8種類
カラフルなコスチューム姿のキャラクターたちの「マスコット」
お友だちとお揃いで持ってもかわいいデザインです。
ブロマイドホルダー
価格：各1,100円(税込)
種類：全10種類
推し活にも便利な「ブロマイドホルダー」
キャラクターに合わせたカラーと大きなリボンがポイントです。
シール付きスライドケースラムネ
価格：各972円(税込)
種類：全10種類
カラフルなケースが目を引く「シール付きスライドケースラムネ」
キャラクターモチーフのかわいいシール付きです。
クリアファイル
価格：550円(税込)
種類：全1種類
「カラフルピューロランド」のメインビジュアルを使用したクリアファイル。
オモテ、ウラ面で異なるアートが使用されています。
推し色とキャラクターで彩られた特別な一日を楽しめるスペシャルイベント。
サンリオピューロランドにて2026年1月16日より開催される「カラフルピューロランド」の紹介でした☆
© 2025 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN 著作 株式会社サンリオ
※画像はイメージです
※内容は変更になる場合があります
