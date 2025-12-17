本格的に勢いがついたトップ雀士は誰にも止められない。「大和証券Mリーグ2025-26」12月16日の第2試合で、KADOKAWAサクラナイツ・渋川難波（協会）が東場から怒涛のアガリラッシュ。圧勝でチームの最下位脱出に貢献したが、中でも東3局2本場で決めた親の跳満は、ライバルたちの心をポッキリと折るような内容だった。

【映像】ライバルの心を折る渋川のツモ＆裏ドラゲットの瞬間

試合開始早々からアガり続けた渋川は、東3局1本場までに5万1900点まで点棒を増やし、余裕のトップ目に立っていた。すると渋川に吹いた強烈な追い風の勢いは衰えず、同2本場も好配牌。3巡目には赤5筒を引いて前進すると、4巡目には3・4・6・7索のところに最も有効な5索を引く僥倖。そこから少々時間はかかったが9巡目にテンパイし、六・九万待ちでリーチを打った。

ここからさらに時間がかかって最終盤の18巡目、ついにアガリに結びついた。安目の九万を引いて、この時点ではリーチ・ツモ・平和・赤だったが、裏ドラは雀頭の7筒。2翻分のボーナスがついて、跳満1万8000点（＋600点）に仕上がり、点棒は7万点を超えた。

まさに異名の「魔神」にぴったりという強さ。しかもこの局、あと少しで流局となり他の3人からすれば一難去ったかと思わせたところのツモアガリだけに、ダメージは倍増だ。この無双状態にファンも「エグすぎるだろ」「すごいよ渋川さん」「これは3人心折れる」「行けるとこまでいけ！」と、様々な感想を寄せていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

