アストン・ヴィラは現在2人の主力選手と新契約の交渉を開始しようとしているようだ。英『Football Insider』が報じている。



まず最初の1人がベルギー代表MFユーリ・ティーレマンス（28）だ。2023年夏にヴィラに加入して以降、同選手はウナイ・エメリ監督のチームで重要な役割を担ってきた。今シーズンもここまで公式戦13試合で1ゴール3アシストを記録している。





そんなティーレマンスをクラブは高く評価しており、近いうちに契約延長に動く予定だという。クラブは依然として収益と持続可能性に関する規則（PSR）の問題に悩まされており、次の移籍期間でも積極的に動けないと考え、現有戦力の流出を阻止するようだ。そしてもう1人ヴィラが新契約を準備しているのが、アルゼンチン人MFエミリアーノ・ブエンディア（28）だ。2021年よりヴィラへやってきた同選手。怪我に悩まされたりと苦戦していた時期もあったが、レヴァークーゼンへのレンタル移籍から帰ってきた今シーズンは好パフォーマンスを発揮している。ここまでは公式戦21試合に出場し、プレイタイムは897分と限られているものの、5ゴール3アシストを記録。エメリも同選手の今季のパフォーマンスを称賛しており、今後数ヶ月以内にヴィラは新たな契約について協議する予定だという。エメリ率いるヴィラは現在公式戦9連勝中と絶好調だ。リーグ戦でも首位アーセナルと3ポイント差とこの勢いがどこまで続くか、楽しみだ。