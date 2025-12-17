NOT A HOTEL、初のホテルブランド「HERITAGE」「vertex」を発表--歴史と未来、その両極から描く新たな滞在のかたち
NOT A HOTELは、初となるホテルブランドとして、「歴史」を象徴する「HERITAGE by NOT A HOTEL」と、「未来」を象徴する「vertex by NOT A HOTEL」の2ブランドを発表しました。これまでシェア型別荘を中心に展開してきたNOT A HOTELが、一般利用も可能なホテルとして新たなフェーズへと踏み出します。
寺院や美術館といった建築遺産を、現代の感性で再解釈する「HERITAGE」。そして、誰も見たことのない未来の暮らしを具現化する「vertex」。両ブランドは対極に位置しながらも、土地の魅力と建築の個性を起点に、唯一無二の滞在体験を追求してきたNOT A HOTELの思想を共有しています。
歴史を未来へとつなぐ「HERITAGE by NOT A HOTEL」
「HERITAGE by NOT A HOTEL」は、寺院や町家、美術館など、日本各地に残る歴史的建築を、保存にとどまらず“泊まる体験”として再生するホテルシリーズです。建築が生み出す収益を修復・保全に循環させることで、文化資産と地域の持続可能な未来を支えます。
第一弾の舞台は、世界遺産・京都 東寺（教王護国寺）。平安の記憶を宿すかつての宿坊を、現代の感性で再解釈し、建築そのものが時を超えて息づく空間としてよみがえらせます。かつて僧や巡礼者が身を休めた場所は、今を生きる人々の心を静かに癒す滞在の場へと姿を変えていきます。
京都・東寺を起点に、未活用のまま残る歴史的資産を「未来への遺産」として次世代へつなぐ取り組みは、今後日本各地へと広がっていく予定です。
未来の暮らしを実験する「vertex by NOT A HOTEL」
一方の「vertex by NOT A HOTEL」は、建築、テクノロジー、デザインの最前線が交差する、未来のライフスタイルを体験するためのホテルシリーズです。
第一弾は沖縄。世界的建築スタジオZaha Hadid Architectsが、日本で初めて手がけるホテルプロジェクトとして始動します。海と白砂のビーチ、森林が広がる地形に寄り添うよう計画された建築は、すべてのヴィラから遮ることのないオーシャンビューと高いプライバシーを確保。沖縄の豊かな自然環境と有機的に融合することを目指しています。
段状のテラスやキャノピーは、琉球石灰岩の地形や伝統建築の深い軒を現代的に再解釈したもの。自然換気や日射、風環境への配慮、再生素材の活用など、環境負荷を抑えた設計思想が随所に反映されています。ここでは、滞在そのものが「発見の旅」となる体験が構想されています。
NOT A HOTELが描く、新しいホテルの輪郭
「世界中にあなたの家を」というコンセプトのもと、建築とテクノロジーを融合した滞在体験を提案してきたNOT A HOTEL。「HERITAGE」と「vertex」は、その思想をホテルというかたちへと拡張する試みです。
過去を未来へ受け継ぐこと。そして、まだ誰も見たことのない未来を構想すること。歴史と未来、その両極を見据えることで立ち上がる、NOT A HOTELならではの新しいホテル像が、いま静かに輪郭を現しています。
※掲載しているCGパースは全て完成予想図です。上記仕様は変更になる場合があります。
NOT A HOTEL株式会社
NOT A HOTEL は、「世界中にあなたの家を」をコンセプトに、世界的な建築家やクリエイターが手がけるデザイン性と、IoT などのテクノロジーによる快適性を両立した、ハイエンドな別荘を提供しています。また、自分が購入したハウスだけでなく、全てのNOT A HOTEL を相互に利用できるネットワーク性が特徴です。自宅や別荘のように資産として保有でき、相互利用可能な物件を毎年10泊単位からシェア購入できます。創業から5年で9拠点の開業を実現し、2025年11月末時点で累計契約高624億円・オーナー数1,115名を達成しています。
