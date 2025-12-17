鈴木愛理、宮古島撮影のカレンダー発売 肩あらわなショット掲載 4月始まりで、“1月始まり”の未公開カット収録
俳優の鈴木愛理（31）が来年2月21日、『鈴木愛理４月始まり2026卓上カレンダー』（ハゴロモ）を発売する。現在販売中の「1月始まり壁掛けカレンダー」に収録しきれなかった未公開カットのみで構成した特別な一冊で、全カットを沖縄・宮古島で撮影。南国の風景を背景に、多彩な表情を捉えた撮り下ろし写真を楽しめる。
【画像】ビーチで美脚チラリ！口を開けて笑顔を見せる鈴木愛理
カレンダーは全編、宮古島ロケの未公開カットで構成している。デスク周りに置きやすいA5サイズの卓上カレンダーで、肩があらわになったショットも公開された。日常使いでも収納しやすい仕様となっている。
『特別版AR動画付き フォトカード(全11種)セット』も発売する。カレンダーに登場する衣装・ロケーションごとの全11種 で、専用アプリを利用してスマートフォンをかざすと、撮影風景やオフショットなどの“ここだけの限定動画”が視聴できる。
このほか、東京・兵庫の2会場で発売イベントも開催する。東京は2月21日にHMVエソラ池袋イベントスペースで、兵庫は同23日にHMV三宮オーパイベントスペースで開かれる。
