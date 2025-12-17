双子の出産と育児を公表している歌手・タレントの中川翔子さんが、自身のインスタグラムを更新し、双子の名付けにまつわる思いを投稿しました。

翔子さんは「双子がお腹にいるときにきめた名前」と振り返り「生まれてきて顔と性格みて」「改めてすごくしっくりぴったりそれぞれに！と思いました」と実感を伝えています。







翔子さんは「いつか母は自分の名前でめちゃくちゃ悩んでた話をしよう」と決意。「薔子→人名につかえない→ひらがなでかきなぐる→よ が大きく登録されてしまう→しようこ」と登録されてしまった名前を、「38年たって裁判所に申し立てして→翔子」と振り返っています。

そんな経験から、翔子さんは「絶対出生届、間違えないようドキドキして提出しました」とのこと。双子たちの名前について「イメージから、ひびき、文字数、双子リンク感、画数、一発で読める、で最終的にきまりました」と、まさに “渾身” の “こだわり” を込めて、双子のために考えたことが伝わってきます。









翔子さんは「みなさんお子さんの名付けの由来、教えてください！」と呼びかけていて、「娘なので現在も結婚してからも大丈夫そうな漢字を数パターン考えていただき」「名前の中に優という漢字をつけました」「彩り豊かな人生を描いてほしいと意味を込めて」「男の子→家系由来の名前 女の子→響きと私(ママ)に寄せた名前」など、これから名付けの方々にも参考になるであろう経験がシェアされています。

