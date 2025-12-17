優勝賞金１０００万円を懸けた「フェニックスバトル スーパーフェザー級１０００万円トーナメント」（２６年１２月決勝予定）の記者会見が１７日、都内で行われ、前日本フェザー級王者の松本圭佑（２６）＝大橋＝ら１３選手が出席した。「亀田３兄弟」のいとこでＷＢＣフェザー級１６位、ＩＢＦ同級１５位の亀田京之介（ＭＲ）は、来年２月１９日の１回戦で前ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーフェザー級王者・渡辺海（ライオンズ）と対戦予定だったが、この日トーナメント出場を棄権することが発表された。

亀田と対戦予定だった渡辺は「今知りました。エッってなったんです。代わったんだって」と会見場に来て初めて棄権を知ったことを明かし、「亀田をバッチバチにしばきたかったんですけど。新井選手も強いんで、そこはしっかり頑張ります」とリザーバーとして出場する新井志道（黒崎ＫＡＮＡＯ）との対戦に気持ちを切り替えていた。

亀田は１０月にキルギスで元世界３階級制覇王者のジョンリール・カシメロ（フィリピン）に判定勝ち。試合後にはトーナメントへ向け「次は渡辺海やけど、松本（圭佑）しか見ていない。決勝で松本をボコボコにしますよ」と意気込んでいた。