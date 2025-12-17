トヨタ、新型『RAV4』発売 450万円から2グレード展開【内外装写真多数】
トヨタは17日、新型『RAV4』を発売した。
【写真多数】トヨタ新型『RAV4』内外装＆カラーバリエーション全部見せ
6代目となる同モデルは、「Life is an Adventure」をテーマに、「どこへでも行けそう、なんでもできそう」という価値観を体現した新世代のSUV。『RAV4』らしい塊感のある力強いデザインとパッケージを維持しながら、「多様化」「電動化」「知能化」をキーワードに開発したという。
「多様化」では、洗練されたデザインの「Z」、オフロードも楽しめる「Adventure」、走りに拘りぬいた「GR SPORT（2025年度内発売予定）」の3つのスタイル。「電動化」では、HEVと新開発のプラグインハイブリッドシステムを搭載したPHEV（2025年度内発売予定）をラインアップし、電動車ならではのシームレスな加速感と力強い走りを実現した。
また、「知能化」では、ソフトウェアづくりプラットフォーム「Arene」を初めて活用したことで、進化した安全・安心パッケージ「Toyota Safety Sense」やコックピットなどの重要なUIのソフトウェアの開発期間を短縮して車両に搭載でき、安全・安心かつ快適なモビリティ体験を届ける。今後は複数機能を同時にアップデートに可能にするなど、更なる進化を目指している。
『RAV4』は、SUVがオフロードを走るクルマとして位置付けられていた時代の1994年に、「アウトドアでも街乗りでも楽しい」新ジャンルのSUVのパイオニアとして誕生。以来、約30年続く歴史の中で、時代に合わせて変わっていく様々なライフスタイルに応えながら、世界中で愛されてきた。トヨタは「今回の進化を通して、これからも世界中で親しまれるSUVとして、お客様一人ひとりのライフスタイルに寄り添っていきます」としている。
■メーカー希望小売価格
Z 490万円
Adventure 450万円
■カスタマイズパッケージ
ライフスタイルパッケージ 58万6760円（塗装済み）／53万8340円（素地）
アウトドアパッケージ 50万8310円
