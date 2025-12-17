米朝事務所所属の若手落語家桂二豆（31）、桂弥壱（34）、桂天吾（29）、桂八十助（39）、桂米舞（26）が17日、大阪市の落語の定席「動楽亭」で若手の研さん会「俺が一番おもろい2026」の取材会に出席した。

二豆、弥壱、天吾が年季明けの若手の会として23年に初めて開催。24年に年季が開けた八十助、今年1月には米舞も加わって開催してきたが、26年からは事務所が関与してバージョンアップ。26年1月20日から5月まで、毎月20日の午後7時から行われる。

初回は全員が出演し、2月からはトリ以外の2人でのリレー三題噺（はなし）を実施。1つのお題を翌月に持ち越し、また新たに2つのお題を加えるという特殊な三題噺となっており、今月のお題を来月にどう料理するか、ネタの聞き比べも見どころだ。

紅一点の米舞は一番の売りについて「カワイイところですね」とジョークを飛ばしながら、「これまでカワイさだけで乗り切ってきた。トチッても『米舞ちゃんやから。まだ若いし。カワイらしいやん』と見てくださってきましたけど、もうそんな年でもない。結婚もしましたし」。自虐を交えながらも「安定した落語、ちゃんと落語を聞いてもらえるように稽古を重ねて、男とか女とか関係なく、ただただおもろい落語をしたい」と意気込んだ。

一方、弥壱は「アホなんですよね。落語は絶対にアホが出てくる。アホは負けない」と自信を見せたが、お笑いコンビ、バッテリィズのエースのアホっぷりと比較されると、「あれは出てきた瞬間アホですもんね」と苦笑していた。