お笑いタレントあべこうじ（50）、元モーニング娘。のタレント高橋愛（39）夫妻が17日、都内で行われた「Pikaでんき」ローンチイベントに登場し、夫婦円満の秘けつを語った。

結婚11年目。PRアンバサダーに起用されたあべを、妻の高橋が1日CMO（チーフマーケティングオフィサー）として任命。明るいやりとりでおしどり夫婦ぶりを発揮した。

円満の秘けつを聞かれると、2人で声をそろえて「感謝」。あべは「妻が『ありがとう』を言う回数が多い。ありがとうを押しつけられるが、ちゃんと感謝を伝えられる日々を過ごせている」。高橋は、「あべさんが聞いていないと、追いかけて『ねぇ、あべさん、ありがとうね』と言う」と話した。

日々の感謝についてあべが「きょうも、朝起きてくれてありがとう」と語ると、高橋も「起きてくれてありがとう。横にいてくれてありがとう」。高橋は、2人が死んだ夢を見たことがあるとし、「1人なんだという感情で起きたら、横にいてくれたのでありがとうと思いました。ああよかった生きてたありがとうって」。MCから「生存確認のありがとうですね」と言われると「そうです！」と笑顔で話した。

あべから、クリスマスプレゼントは何がほしいか聞かれると、「いてくれるだけでいい」と即答。取材陣から感動のどよめきが起こっていた。