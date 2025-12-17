保育園に“3男”を預けたら「月2万円」の保育料にビックリ！ 第3子は「保育料無料」じゃないんですか!? 無償化に“なる・ならない”ケースを解説

カウントされるのは保育所等に通う子どものみ

幼児教育・保育の無償化により、認可保育園・認定こども園を利用している3歳～5歳の子どもは保育料が無料になります。しかし、0歳～2歳児は、無償化の対象が住民税非課税世帯のみとなっており、該当しない世帯は算出された保育料の支払いが必要です。

子どもが2人以上の世帯は、負担軽減の観点から、第2子は保育料が半額、第3子以降は保育料無料となっています。

保育料の半額や無料が適用されるには、いくつか条件があります。それは、子どもが同時に保育所等の施設を利用していることです。この制度では、小学生以上の兄弟・姉妹は第1子としてカウントされません。

そのため、3人目の子どもであっても、上の子が小学生になっている場合は第3子として扱われず、保育料が請求されてしまうのです。子どもの年が離れている場合、第3子でも1人目と同じ保育料を支払わなければいけないことがあります。



年収360万円未満相当世帯は子どもの年齢を問わない

年収360万円未満相当世帯については、第1子の年齢は問いません。上の子が小学生であっても、2人目の子どもは保育料が半額、3人目以降は保育料が無償化となります。

つまり、0歳～2歳児で保育料が無料になるのは、住民税非課税世帯、または子どもを3人以上同時に保育所等に預けている場合、年収360万円未満相当世帯で第3子以降の場合となります。3人目の子どもだからといって、無条件に保育料が無料になるわけではないので注意が必要です。



3人目の保育料が無償化になる自治体もある

世帯の所得や上の子どもの年齢に関係なく、第2子は保育料が半額、第3子は保育料無料という自治体もあります。

例えば、東京都は所得や年齢に関係なく第1子から保育料無料という独自の制度を設けていますし、大阪市など所得や年齢に関係なく第2子から保育料無料という自治体もあり、地域によりさまざまです。



第3子でも保育料無料にならないことがある

0歳～2歳児を保育園に預ける場合、第2子だと保育料が半額、第3子だと保育料が無料ですが、上の子どもが小学生になると子どもの数としてカウントされないことがあるので、注意が必要です。年収360万円未満相当世帯については第1子の年齢は問いません。

所得制限や年齢制限を撤廃し、第2子なら全員保育料が半額、第3子は保育料無料としている自治体や、第2子から保育料無料の自治体などもあります。住んでいる地域により保育料に差があるのは少し不公平に感じるかもしれませんが、所得制限や年齢に関係なく保育料の負担を減らしている地域があるのはうれしいことですね。



