カーリングのワールドツアー世界最高峰・グランドスラム（ＧＳ）の１つである「カナディアンオープン」初日（１６日）で、女子日本勢が上々のスタートを切った。

２０２２年北京五輪銀メダルのロコ・ソラーレは、韓国チームに７―３で快勝。前半の４エンド（Ｅ）を３―２で折り返し、第５Ｅに同点とされるも、第６Ｅに１点を勝ち越す。第７Ｅには１点、第８Ｅには２点をスチールして勝利を引き寄せた。

中部電力はスイスチームに６―３で勝利。２―２の第５Ｅに２点を勝ち越すと、第６Ｅに１点をスチールするなど、先手必勝の戦いぶりを見せた。北海道銀行は英国チームを７―２で下した。４―２の第５Ｅに１点を加え、第６Ｅには２点をスチールして白星を飾った。

２６年ミラノ・コルティナ五輪最終予選で本戦の切符を獲得したフォルティウスは世界ランキング２位のスイスチームに４―５と惜敗。お互いに点を取り合うシーソーゲームの展開で第７Ｅまで４―４の接戦を繰り広げたが、最終第８Ｅに１点を許して黒星発進となった。

フォルティウスにとっては悔しい船出となるも、現在は五輪金メダルを目標に設定。スキップ・吉村紗也香は「やっと五輪の舞台に立てる喜びもあるけど、目標の五輪金メダルに向かって、このチームでまた準備をしていきたい」と決意を述べていた。