寺島しのぶ、息子・尾上眞秀＆愛犬が“シンクロ” 自宅ショット公開に「素の表情が可愛い」「息ぴったりできょうだいみたい」の声
【モデルプレス＝2025/12/17】女優の寺島しのぶが12月17日、自身のInstagramを更新。息子で歌舞伎俳優・尾上眞秀と愛犬がシンクロしたような自宅での写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】52歳女優「癒される」自宅カーペットに寝そべるイケメン長男＆愛犬の姿
寺島は「シンクロ」という一言とともに、自宅のカーペットの上で寝転んでいる眞秀と愛犬の写真を公開した。愛犬がお腹を見せて仰向けになっている横で、眞秀も同じ方向に寝転んでおり、リラックスした素の表情を見せている。
この投稿に、ファンからは「素の表情が可愛い」「息ぴったりできょうだいみたい」「癒される」「ほっこりする」「可愛すぎる2人」「仲良しなのが伝わる」といったコメントが寄せられている。
寺島は、2007年2月にフランス人アートディレクターのグナシア氏との結婚を発表。2012年9月に眞秀を出産した。（modelpress編集部）
◆寺島しのぶ、尾上眞秀と愛犬の“シンクロ”ショットを公開
◆寺島しのぶの投稿に反響
