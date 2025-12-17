ÇÐÍ¥¥½¥ó¡¦¥¬¥ó¡¢¥½¥¦¥ë¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÌó7²¯±ß¤Ç¹ØÆþ¡ª¥È¥Ã¥×ÇÐÍ¥¤é¤¬µï½»¤¹¤ë¿Íµ¤½»Âð
ÇÐÍ¥¥½¥ó¡¦¥¬¥ó¤¬67²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó7²¯±ß¡Ë¤Ç¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¡£
12·î17Æü¡¢ÉÔÆ°»º¶È³¦¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥½¥ó¡¦¥¬¥ó¤Ï6·îËö¤Ë¥½¥¦¥ë¾ëÅì¡Ê¥½¥ó¥É¥ó¡Ë¶èÀ»¿å¡Ê¥½¥ó¥¹¡ËÆ¶2³¹¡Ö¥½¥¦¥ë¤Î¿¹¥Ò¥ë¥¹¥Æ¡¼¥È¡×ÀìÍÌÌÀÑ227Ö1À¤ÂÓ¤ò67²¯¥¦¥©¥ó¤Ç¹ØÆþ¤·¡¢11·î¤Ë½êÍ¸¢ÅÐµ¤ò´°Î»¤·¤¿¡£
ÅÐµÊíÆ¥ËÜ¾å¤ÎºÄ¸¢ºÇ¹â³Û¤ÏÌó46²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó4²¯8000Ëü±ß¡Ë¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÂßÉÕ¶â¤Î110¡Á120¡ó¤òº¬ÄñÅö¸¢¤È¤·¤ÆÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ò´ª°Æ¤¹¤ì¤Ð¡¢¥½¥ó¡¦¥¬¥ó¤ÏºÇÂç42²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó4²¯4000Ëü±ß¡Ë¤Î¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤ó¤À¤â¤Î¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥½¥ó¡¦¥¬¥ó¤¬¹ØÆþ¤·¤¿¡Ö¥½¥¦¥ë¤Î¿¹¥Ò¥ë¥¹¥Æ¡¼¥È¡×¤Ï¡¢À»¿åÆ¶°ìÂÓ¤Î¹âµé¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î1¤Ä¤ÇÇÐÍ¥¥Ê¥à¥°¥ó¡¦¥ß¥ó¡¢¥¤¡¦¥µ¥ó¥æ¥ó¡¢¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¢¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×BTOB¤Î¥æ¥¯¡¦¥½¥ó¥¸¥§¡¢¸µÌîµåÁª¼ê¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥Á¥ã¥ó¥Û¤Ê¤É¤¬ÁªÂò¤·¤¿¾ì½ê¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢¥½¥ó¡¦¥¬¥ó¤Ï10·î¤ËËþ´ü½üÂâ¤·¤¿¡£
1994Ç¯4·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦¿å¸¶¡Ê¥¹¥¦¥©¥ó¡Ë½Ð¿È¡£¹â¹»Â´¶È¸å¡¢¡Ø¥¿¥¤¥¿¥Ë¥Ã¥¯¡Ù¤Î¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¤Î´ãº¹¤·¤Ë¹û¤ì¡¢ÇÐÍ¥¤ò»Ö¤¹¡£2017Ç¯¤ËÆüËÜ¤ÎÌ¡²è¸¶ºî¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥«¥Î¥¸¥ç¤Ï±³¤ò°¦¤·¤¹¤®¤Æ¤ë¡Ù¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2019Ç¯¤Ë¤ÏNetflix¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡ØÎø¤¹¤ë¥¢¥×¥êLove Alarm¡Ù¡ØSweet Home¡Ý²¶¤ÈÀ¤³¦¤ÎÀäË¾¡Ý¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡ÈNetflix¤ÎÂ©»Ò¡É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£