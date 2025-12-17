¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡×ºÇ½ªÏÃ¡¢Ê¸¿Í¡Ê²¬ÅÄ¾À¸¡¿ËûÀÖÑ»¡Ë¤ÎÇ½ÎÏ¤ËÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë¡Ö»Íµ¨¤¬ÂçÀÚ¤À¤«¤é¤«¤Ê¡×¡ÖÌ¤Íè¤Î»Ô¾¾¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤ë¡©¡×»ëÄ°¼Ô¤Î¹Í»¡ÇòÇ®¡Ú¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/17¡ÛÇÐÍ¥¤ÎÂçÀôÍÎ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡×¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢12·î17ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè9ÏÃ¡ÊºÇ½ªÏÃ¡Ë¤Ë¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿Ê¸¿Í¡Ê²¬ÅÄ¾À¸¡Ë¤Î¥¨¥¹¥Ñ¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ëÄ°¼Ô¤Î¹Í»¡¤¬ÇòÇ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ã¢¨¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡ä
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡×Ç½ÎÏ¤ËÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë¿ÍÊª
ËÜºî¤Ï¡¢¼ç±é¡¦ÂçÀôÍÎ✕µÓËÜ¡¦ÌîÌÚ°¡µª»Ò»á¤È¤¤¤¦ºÇ¶¯¥¿¥Ã¥°¤ÇÀ¤³¦¤ËÂ£¤ë¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¡¦¥Ò¡¼¥í¡¼¥É¥é¥Þ¡£²ñ¼Ò¤ò¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿ÍÀ¸µÍ¤ó¤À¤É¤óÄì¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬ºÆ½¢¿¦¤·¤¿²ñ¼Ò¤Ç¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¡É¥¨¥¹¥Ñ¡¼¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤ÈÀ¤³¦¤òµß¤¦¡©¤µ¤é¤Ë¡¢¡È¿Í¤ò°¦¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦ÉÔ¾òÍý¤ÇÉÔ²Ä²ò¤Ê¥ë¡¼¥ë¤Þ¤Ç²Ý¤µ¤ì¤¿¤¦¤¨¤Ë¡¢¸«ÃÎ¤é¤Ì½÷À¤ÈÉ×ÉØ¤È¤·¤ÆÀ¸³è¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¡È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ»×µÄ¤ÊSF¥é¥Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¡É¤À¡£
10Ç¯¸å¡¢»Íµ¨¡ÊµÜºê¤¢¤ª¤¤ ¢¨¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¡Ë¤¬»à¤ÌÌ¤Íè¤òÁË»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Ê¸¿Í¡Ê²¬ÅÄ¾À¸¡Ë¤Ï¡ÖÃû¡×¤È¤·¤Æ2055Ç¯¤ÎÌ¤Íè¤«¤éÎò»Ë¤ò²þ¤¶¤ó¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë²ðÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ12·î16ÆüÊüÁ÷¤ÎºÇ½ªÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¼«¤é¤ò¡Öµþ¡×¤ÈÌ¾¾è¤ëÇò¤¤ÃË¡ÊËûÀÖÑ»¡Ë¤¬2070Ç¯¤ÎÊ¸¿Í¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£µþ¤ÏÂè5ÏÃ¤Î¥é¥¹¥È5Ê¬¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¡ÚYoung3¡Û¡ÊÊ¸ÂÀ¤é¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¥¨¥¹¥Ñ¡¼Ç½ÎÏ¤ò»ý¤ÁÃû¤Î·×²è¤òÁË»ß¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¡Ë¤Î¶å¾ò¡Ê¸þÎ¤Í´¹á¡Ë¡¢»Ô¾¾¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¡¢»ç±ñ¡Ê¿·¸¶ÂÙÍ¤¡Ë¤ò¤É¤³¤«¤Ø¾Ã¤·µî¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ºÇ½ªÏÃ¤Ç¡¢34¿Í¤Î»à¼Ô¤¬½Ð¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Î»ö¸Î¤òÍøÍÑ¤·¡¢»Ô¾¾¤é3¿Í¤òË´¤¼Ô¤Ë¤·¤è¤¦¤È»¦³²·×²è¤ò¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤·¤¿Ãû¡Ê²¬ÅÄ¾À¸¡Ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Ê¸ÂÀ¡ÊÂçÀôÍÎ¡Ë¤¿¤Á¤Ï¡¢»Ô¾¾¤é3¿Í¤È¡¢ËÜÍèË´¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿34¿ÍÁ´°÷¤ÎÌ¿¤òµß¤¦¤¿¤áÊ³Æ®¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤Ë¼«¿È¤¬10Ç¯¸å¤Ë»à¤Ì¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿»Íµ¨¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢2025Ç¯¤ÎÊ¸¿Í¡Ê²¬ÅÄ¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Íî¤Á¤Æ¤¯¤ë¥Ñ¥Í¥ë¤Î²¼Éß¤¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤ò¡¢Ê¸ÂÀ¡¢±ß¼ä¡Ê¹âÈª½ß»Ò¡Ë¡¢ºù²ð¡Ê¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¡Ë¡¢È¾Â¢¡Ê±§Ìî¾ÍÊ¿¡Ë¤Î4¿Í¤¬´Ö°ìÈ±¤Çµß½Ð¡£¤À¤¬¡¢¥Ñ¥Í¥ë¤¬Íî¤Á¤¿¸å¡¢4¿Í¤Î»Ñ¤Ï¹úÁ³¤È¾Ã¤¨¡¢ºù¤Î²Ö¤Ó¤é¤¬Éñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Ê¸ÂÀ¤é¤Ë¤Ï»Ñ¤ò¾Ã¤¹Ç½ÎÏ¤Ï¤Ê¤¯¡¢µþ¤¬¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡ÖÊ¸¿Í¡Êµþ¡Ë¤Î¥¨¥¹¥Ñ¡¼¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±Ì¤Íè¤ËÁ÷¤ë¤³¤È¡©¡×¡Ö½Ö´Ö°ÜÆ°¤Î¥¨¥¹¥Ñ¡¼¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×¤Ê¤É¡¢Ê¸¿Í¤Î¥¨¥¹¥Ñ¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂ¿¤¯¤Î¹Í»¡¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢µþ¤Î¥¨¥¹¥Ñ¡¼È¯Æ°»þ¤ËÀã¤ä²Ö¤Ó¤é¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡Öµ¨Àá¤òÀè¼è¤ê¤¹¤ë¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡©¡×¡Ö»Íµ¨¤Á¤ã¤ó¤¬ÂçÀÚ¤À¤«¤é¤«¤Ê¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯¤Î»Ô¾¾¤¬E¥«¥×¥»¥ë¡Ê¥¨¥¹¥Ñ¡¼Ç½ÎÏ¤òÈ¯Æ°¤¹¤ëÌô¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²¶¤¬¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÃ¯¤«¤¬È¯ÌÀ¤¹¤ë¤ó¤À¤è¡×¡Ö¤À¤«¤é²¶¤Ï¤¤¤Ä¤«³«È¯¤µ¤ì¤ëE¥«¥×¥»¥ë¤ÎÉûºîÍÑ¤ò»ß¤á¤ëÌô¤òºî¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢Ê¸¿Í¡ÊÃû¡Ë¤Ë¤Ï¥¨¥¹¥Ñ¡¼¤¬¤Ê¤¯2070Ç¯¤ÎÊ¸¿Í¡Êµþ¡Ë¤Ë¤Ï¥¨¥¹¥Ñ¡¼¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÌ¤Íè¤Î»Ô¾¾¤¬¥«¥×¥»¥ë¡Ê¥¨¥¹¥Ñ¡¼¤Ë¤Ê¤ëÌô¡Ë¤ÎÉûºîÍÑ¤¬µ¯¤¤Ê¤¤Ìô¤ò³«È¯¤·¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¡ÖÌ¤Íè¤À¤ÈË¡Î§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡©¡×¤Ê¤É¤ÈÍÍ¡¹¤ÊÀâ¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
