2人目欲しいけど“レス”…『キム秘書』出演女優（42）が断固たる決意「結婚記念日を最後に断酒」

女優のファン・ボラ（42）が、第二子に対する強い思いを明かした。

12月16日、彼女が運営するYouTubeチャンネル「ファン・ボラ ボライアティ」では、「結婚記念日の衝撃宣言後、夫の反応」というタイトルの動画が公開された。

動画には、結婚記念日を迎えたファン・ボラと夫のチャ・ヒョヌ（本名キム・ヨンフン）が、南大門市場でデートを楽しむ様子が収められていた。その途中、ファン・ボラが「正直、心に決めたことがある」と切り出すと、チャ・ヒョヌは「2人目が欲しいってこと？」とすぐに察した。

するとファン・ボラは「“欲しい”じゃなくて“産むつもり”」と強い意志を示し、「もう全部準備してる。あなたが知ったら衝撃を受けるよ。どこまで本気か分かったら」と積極的な姿勢を見せた。

これに対しチャ・ヒョヌは、「毎日お酒を飲んでるのに、何の準備だよ。まあ授かれたらありがたいけど」と返答。「娘、1人くらいほしくない？」という問いかけには「そりゃそうだよ。ほしい。長男のためにもいたらいい」と素直な気持ちを明かした。

その後、2人は交際時代によく通っていたという屋台でお酒を飲みながら話を続けた。ファン・ボラは「今日を最後に、結婚記念日を最後に断酒することにした」と宣言した。

するとチャ・ヒョヌは「これはすごく重要だ。2人だけの約束じゃなくて、全国民との約束だから」と強調。ファン・ボラは「私がやめるって言ったら、『分かった』でいいじゃない。私だって切実なの、このお酒が」と不満を漏らした。

さらにファン・ボラは「今年じゃなきゃ来年の初めまでに。私も年だし、あなたももうすぐ50だし」と改めて子づくり計画に言及。これにチャ・ヒョヌは「50って何だよ。恐ろしいな。まだまだだ」と訂正しつつ、「本気でそう考えてくれたなら、ありがたいよ」と、決意を示した妻に感謝の気持ちを伝えた。

これを受け、ファン・ボラは「これは本当に本音で言うけど、私たちもそろそろ“関係”を持たないといけないんじゃない？ 本当にしなさすぎだったよね」と、夫婦関係についても踏み込んだ。

しかしチャ・ヒョヌは「そういう話は手書きの手紙でくれ。人が多いところで言うなよ」と照れた様子を見せ、ファン・ボラは「でも、私たちが愛し合っていないわけじゃないでしょ？」と付け加え、笑いを誘った。

『キム秘書はいったい、なぜ？』などの作品に出演してきたファン・ボラは、俳優キム・ヨンゴンの息子で、俳優ハ・ジョンウの弟でもある俳優・映画プロデューサーのチャ・ヒョヌと結婚。体外受精を経て、昨年5月に長男を出産した。最近は同チャンネルを通じて“レス夫婦”であることを明かし、注目を集めている。

◇ファン・ボラ プロフィール

1983年10月2日生まれ。釜山出身。2003年にSBSの10期公開採用タレントとしてデビュー。ドラマ『マイガール』（05）、『ラブレイン』（12）、『サム、マイウェイ〜恋の一発逆転!〜』（17）、『キム秘書はいったい、なぜ？』（18）、『ハイエナ-弁護士たちの生存ゲーム』（20）などに出演。プライベートでは10年交際した俳優キム・ヨンゴンの息子でハ・ジョンウの弟キム・ヨンフンと2022年11月6日に結婚し、翌年11月に人工授精による妊娠を発表。2024年5月23日に男児を出産した。