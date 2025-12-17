１７日前場の香港マーケットは、主要８９銘柄で構成されるハンセン指数が前日比５６．０３ポイント（０．２２％）高の２５２９１．４４ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が２３．８３ポイント（０．２７％）高の８７８１．７６ポイントと３日ぶりに反発した。売買代金は８４８億８２１０万香港ドルに縮小している（１６日前場は１０７１億５３４０万香港ドル）。

買い戻しが優勢となる流れ。ハンセン指数はこのところの下落で、１１月２１日以来、約１カ月ぶりの安値水準を付けていた。中国の経済対策も改めて意識される。１６日発行の中国共産党機関誌「求是」に国家発展改革委員会が所得向上と消費拡大に関しての文章を掲載し、消費者に直接恩恵がある政策を強化する必要性を論じた。もっとも、中国の景気不安は依然としてくすぶっている。上値も限定的だ。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、中国スポーツ用品大手の李寧（２３３１／ＨＫ）が４．４％高、中国ニット衣料最大手の申洲国際集団ＨＤ（２３１３／ＨＫ）が２．３％高、インフラ投資会社の長江基建集団（１０３８／ＨＫ）が２．２％高と上げが目立った。

セクター別では、消費関連が高い。李寧や申洲国際のほか、テレビ（ＴＶ）の創維集団（７５１／ＨＫ）が２．８％、火鍋の呷哺呷哺餐飲管理（５２０／ＨＫ）が２．７％、飲料水の農夫山泉（９６３３／ＨＫ）が１．６％、米菓・飲料の中国旺旺ＨＤ（１５１／ＨＫ）と乳製品の中国蒙牛乳業（２３１９／ＨＫ）がそろって１．３％ずつ上昇した。

空運セクターも急伸。中国南方航空（１０５５／ＨＫ）が７．２％高、中国東方航空（６７０／ＨＫ）が５．７％高、中国国際航空（７５３／ＨＫ）が５．６％高で引けた。各社の月次営業実績は、旅行閑散期と言われる１１月でも堅調で、年末年始や春節の予約増も期待されている。また、中国政府による日本への渡航自粛呼びかけの影響に関しても、マイナス影響は限定されたもよう。中国の主要空港では、１１月の旅客数が引き続き増加した。

自動運転やライダー（ＬｉＤＡＲ）の銘柄も物色される。小馬智行（ポニーＡＩ：２０２６／ＨＫ）が５．５％高、深セン佑駕創新科技（２４３１／ＨＫ）が５．０％高、文遠知行（８００／ＨＫ）が３．０％高、禾賽科技（２５２５／ＨＫ）が３．２％高で前場取引を終えた。

半面、医薬セクターはさえない。上海復星医薬集団（２１９６／ＨＫ）が２．６％、四環医薬ＨＤ集団（４６０／ＨＫ）が１．６％、薬明合聯生物技術（２２６８／ＨＫ）が１．３％、江蘇恒瑞医薬（１２７６／ＨＫ）が１．０％ずつ下落した。上海復星医薬については、赤字製薬会社の買収が懸念されている。同社ははこのほど、中国で初めてアルツハイマー病（ＡＤ）治療薬を開発した緑谷医薬を買収すると発表。同薬は有効性の疑義や臨床試験の不透明性などを理由に、生産・販売が停止されている。

本土マーケットも３日ぶりに反発。主要指標の上海総合指数は、前日比０．１７％高の３８３１．４３ポイントで前場の取引を終了した。ハイテクが高い。消費、空運、素材、銀行・保険、医薬なども買われた。半面、不動産は安い。自動車、公益、インフラ関連も売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）