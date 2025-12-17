敏感肌にやさしい！DECENCIA リペア リップ プランパーでふっくら唇に♡

ディセンシアから、新たに発売される『ディセンシア リペア リップ プランパー』は、敏感肌向けのリップ美容液として注目されています。唇の乾燥やカサつきだけでなく、年齢によるしぼみや縦ジワまでケアできるこのアイテムは、唇に優しい成分を使用しながら、ハリとツヤを与える自然なボリューム感を演出。デリケートな唇をいたわりながら、ふっくらとした印象に導きます。

ディセンシアの敏感肌ケア×エイジングケアで美しい唇へ

ディセンシアの『リペア リップ プランパー』は、敏感肌の方にも安心して使えるよう、アルコールや合成香料、着色料を使用していません。

加齢とともに感じやすい唇の乾燥、縦ジワ、しぼみなどの悩みを軽減し、うるおいの膜で立体感のあるふっくらとした唇を演出します。

セラミドや3種のグロッシーオイルをはじめとする保湿成分がしっかりとケアし、長時間うるおいを保ちます。

膜厚感と心地よい使用感！プランパー処方でふっくら印象

このリップ美容液は、固形リップの密着性と液状リップのなめらかさを兼ね備えた“プランパー処方”を採用。

適度な厚みのある膜で唇を包み込みながら、べたつき感やヨレを抑えて、心地よい使用感を実現しています。

昼間は口紅の下地として、夜はナイトケアとしても使用可能。乾燥が気になる日中や、眠っている間にもしっかりとケアができ、朝までしっとりとした唇が保たれます。

乾燥とエイジングを一気にケア！ディセンシアの新リップ美容液

ディセンシアの新作リップ美容液『リペア リップ プランパー』は、乾燥、しぼみ、縦ジワなど唇の悩みをケアし、うるおいによるハリ感を提供。

さらに、ツヤのある自然なボリューム感を実現し、顔全体の印象を引き締めます。うるおいの膜で包み込むようにケアするため、敏感肌の方でも安心して使える優しい処方が魅力的。

唇の健康をサポートしながら、自然でふっくらした印象を手に入れることができます。

ディセンシアのリペアリップで敏感肌も美しい唇に♪

ディセンシア『リペア リップ プランパー』は、敏感肌の方でも使いやすい、優れたケアアイテム。乾燥やしぼみ、縦ジワなどのエイジングサインをケアし、うるおいの膜でふっくらとした印象の唇を演出します。

セラミドや保湿成分がしっかり働き、心地よい使用感を提供。ナイトケアや口紅の下地としても使える万能アイテムです。敏感肌を気にせず、しっとり美しい唇を手に入れましょう♪