ミャクミャク×サンリオ「ブラックぬいぐるみ」シリーズの受注販売が決定！ 12．19から受付開始
大阪・関西万博公式キャラクターのミャクミャクとサンリオキャラクターズがコラボした「EXPO2025 ミャクミャク サンリオキャラクターズ コラボレーショングッズ」より、「ブラックぬいぐるみ」シリーズの受注販売が、12月19日（金）12時00分から、特設サイトにて開始される。
【写真】「ミャクミャクなりきりぬいぐるみ（M）ブラック」も受注販売が決定！
■購入制限は？
今回受注販売が決定したのは、ハローキティなどおなじみのサンリオキャラクターズがミャクミャクになりきった「EXPO2025 【サンリオキャラクターズ】 ミャクミャクなりきりぬいぐるみ（BC）ブラック」と「EXPO2025 【サンリオキャラクターズ】 ミャクミャクなりきりぬいぐるみ（M）ブラック」の2品。
いずれもハローキティ、マイメロディ、クロミ、シナモロール、ポムポムプリン、ハンギョドン、ポチャッコの全7種がラインナップにそろい、購入は各アイテム、キャラクターごとに1個まで可能となる。
受注期間はそれぞれ複数回設ける見通しで、実施期間と発送時期は以下を予定している。
「EXPO2025 【サンリオキャラクターズ】 ミャクミャクなりきりぬいぐるみ（BC）ブラック」
★第1次受注
販売期間：12月19日（金）12時00分〜12月20日（土）23時59分
発送時期：2026年2月下旬より順次
★第2次受注
販売期間：12月21日（日）12時00分〜12月22日（月）23時59分
発送時期：2026年3月上旬より順次
★第3次受注
販売期間：12月23日（火）12時00分〜12月24日（水）23時59分
発送時期：2026年4月上旬より順次
★第4次受注
販売期間：12月25日（木）12時00分〜12月26日（金）23時59分
発送時期：2026年4月中旬より順次
「EXPO2025 【サンリオキャラクターズ】 ミャクミャクなりきりぬいぐるみ（M）ブラック」
★第1次受注
販売期間：12月27日（土）12時00分〜12月28日（日）23時59分
発送時期：2026年4月上旬より順次
★第2次受注
販売期間：12月29日（月）12時00分〜12月31日（水）23時59分
発送時期：2026年4月中旬より順次
なお、各アイテムの販売数量は、予定販売数に達し次第、予約受付終了となる。
