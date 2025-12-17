J1アビスパ福岡は17日、MF紺野和也（28）がJ1川崎に完全移籍すると発表した。

左利きのドリブラー、紺野は2022年に加入。「博多のメッシ」の愛称で親しまれ、23年のYBCルヴァン・カップ決勝で2アシストするなどし、クラブ初タイトルの獲得に貢献した。今季はリーグ戦36試合に出場して3得点だった。

川崎は今季、福岡の長谷部茂利前監督が就任。15勝12分け11敗の勝ち点57で8位だった。

紺野はクラブを通じて「みなさんと１つ目の星をユニフォームにつけることができた事を誇りに思います。次は相手になりますが、スタジアムで会える事を楽しみにまた頑張っていきたいと思います！」などとコメントした。

紺野和也の移籍コメント

「３年間ありがとうございました！今年は思い描いていたようなシーズンにはできませんでしたが、３年間アビスパ福岡でプレーできて幸せでした。

みなさんと１つ目の星をユニフォームにつけることができた事を誇りに思います。次は相手になりますが、スタジアムで会える事を楽しみにまた頑張っていきたいと思います！

この３年間で福岡が大好きになりました。本当にありがとうございました！」