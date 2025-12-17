降谷建志、まさかのAKB48「ヘビーローテーション」を鍵盤で弾き語り 「ホントエグいくらい名曲よね」と絶賛
ロックバンド・Dragon AshやThe Ravensで活動する降谷建志（Kj）が17日、自身のインスタグラムを更新し、AKB48の楽曲「ヘビーローテーション」のキーボード弾き語り動画を公開した。
【動画】違う曲みたい…降谷建志が披露したAKB48「ヘビーローテーション」弾き語り動画
この日、降谷はバンド仲間とのふれあいやプライベートでのひとこまなどを収めた動画や写真を投稿。その中には、スタジオと思われる場所でキーボードを弾きながら「ヘビーローテーション」を歌い上げる様子も含まれており、原曲とは異なる雰囲気をまとった降谷らしい歌唱を披露している。
降谷はこの動画の投稿に対して、「ちょと休憩、つうかホントエグいくらい名曲よね」とコメント。J-POPの名曲にあらためて魅了されている様子を見せている。
コメント欄にはファンからの「まさかの選曲!!」といった驚きの声のほか、「良い声だなぁ〜いつ聴いても」「ポニーテールとシュシュも聴きたい」「またJ-POPの名曲カバーをしてほしい」などの声が寄せられ、盛り上がりを見せている。
