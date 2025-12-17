プロ野球イースタン・リーグのオイシックス新潟アルビレックスＢＣは１６日、新潟市中央区のハードオフ・エコスタジアム新潟で元日本野球機構（ＮＰＢ）選手の入団記者会見を開き、新たに加入する４人が来季への意気込みを語った。

今オフの新加入選手はこれまで、この４人を含む６人（野手３人、投手３人）。球団は今季リーグワーストのチーム防御率４・１１の改善と長打力アップを狙って、大型補強を敢行した。

野手は、勝負強い打撃で広島のセ・リーグ３連覇に貢献し、来季、オイシックスでは打撃コーチ兼任となる松山竜平選手（４０）、２０２２年に２３本塁打を放った元巨人のウォーカー選手（３４）、１３年に日本ハムのドラフト１位指名を受けた渡辺諒選手（３０）が加入。松山選手は会見で「コーチとしてチームをしっかり底上げし、選手としても力になれるように新潟で暴れたい」と力を込めた。

投手は、１９年に６０試合に登板した元日本ハムの石川直也投手（２９）、ＮＰＢ通算２５４試合登板の実績がある元オリックスの井口和朋投手（３１）、最速１５０キロ超の元楽天・宮森智志投手（２７）の経験豊富なリリーバー３人が加入した。

野間口貴彦チームディレクターは「監督と話した上でだが、先発もできればいいのかなと考えている」と述べ、３投手の先発起用の可能性も示唆した。

池田拓史社長は「過去最高の補強。球団３年目の来季、勝率５割以上を目標に高みを目指す」と話した。

一方、球団は１４日、前巨人二軍監督の桑田真澄氏（５７）が、チーフ・ベースボール・オフィサー（ＣＢＯ）に就任したと発表した。技術指導から球団運営まで、選手、球団に幅広く助言する役職という。