モデルの滝沢眞規子（47）が16日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」(火曜後11・59)にゲスト出演。自身にとって活力が高まる行動を明かした。

この日のテーマは「休み方改革」。専門家が休養時には休んだ後、活力をつけるような行動を取り入れることが大切と話すと、滝沢は「昔からお弁当を4つとか作っている時があって。休日のお弁当の下準備っていうのが凄いストレスだった」と切り出した。

ファッションデザイナーの滝沢伸介氏と結婚し、3人の子供を育てるが、現在は夫と2人の生活のため「そのため（夫の弁当）の下準備を休日にやっちゃったりするんですよ」と告白。

「作り置きとかしとくと意外にリフレッシュになって。冷蔵庫の中が凄い奇麗になって、さらには次の1週間、これを食べながら楽できるって思うと、これがあったらもっと働けるって思っちゃうんですよ」と声を弾ませた。

まさに活力だと言われると「はい」と断言、「働くために頑張ってる」と笑顔で話した。

専門家は「何かを作ることも休養になるんですね」と説明。滝沢もその時はストレスを「忘れている」と納得していた。