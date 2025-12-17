俳優の小倉一郎から改名した小倉蒼蛙（そうあ）が１７日、テレビ朝日系「徹子の部屋」に出演。３年前に６つのがんが見つかり、その後の経過を赤裸々に語った。

小倉は改名した理由について「命拾いをしたというか、がんが消えちゃいまして、生まれ変わった気分で俳句の名前にしました」と説明。３年前に６カ所にがんが見つかり、しかもステージ４。それが現在、すべて「消えた」という。

小倉は「足首を骨折して整形外科に通ったら、背中が痛い。貼り薬を貼っても治らないので念のため調べたら、両方の肺にがんが見つかって。あと１年か２年ですと。わかりましたと」と最初に肺がんが発覚。子供達に相談したところ「もう一回専門病院で見てもらおうと、見てもらったら脳にも、リンパ節にも、ろっ骨にもあって計６カ所。いよいよこれはダメだなと思った」という。

だが医師からは「薬があるから大丈夫」と言われ「今の薬はすごい、副作用もなかった」と投薬中心の治療で回復したという。「放射線で右の脳、１回の放射線で全部消えました」といい、その後も毎月検査し「今は４カ月に１回。先生がもう２年半たちましたね、転移は認められませんと」と言われたという。「放射線で骨と脳のがんが消えて、抗がん剤で両方の肺がんが消えて。ウソみたい」と笑顔。

「ただ、治ったかのように見えて、再発の可能性はありますから、念のため抗がん剤はやりましょうって。この間もやってきました」と振り返っていた。