“2児の母”テレ朝・堂真理子アナ「せいろデビュー」彩り豊かな手料理4品披露「すでに使いこなしてる」「ヘルシーで見た目も美しい」の声
【モデルプレス＝2025/12/17】テレビ朝日の堂真理子アナウンサーが12月17日、自身のInstagramを更新。せいろを使った手料理を公開して話題を呼んでいる。
【写真】44歳テレ朝美人アナ「華やかな食卓」手の込んだせいろ蒸し料理披露
堂は「ついに、せいろデビューしました」とつづり、「野菜も魚も肉も、何でも蒸せて簡単！油を使わず体にも優しいと感じて、ここ最近はほぼ毎日せいろで調理しています」とせいろ料理にハマっていることを明かした。投稿では、野菜を豚肉で巻いた肉巻きやゆで卵が入ったおかず、鮭やさつまいも、かぼちゃを蒸した料理など、彩り豊かな手料理4品を公開した。
この投稿に、ファンからは「すでに使いこなしてる」「お料理上手で尊敬」「健康的で見た目も美しい」「美味しそう」「私も真似したい」「華やかな食卓」といったコメントが寄せられている。
堂アナは2008年4月に一般男性との結婚を発表。2011年1月に第1子男児、2014年2月に第2子となる女児の出産を発表している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】44歳テレ朝美人アナ「華やかな食卓」手の込んだせいろ蒸し料理披露
◆堂真理子アナ、せいろを使ったヘルシーな手料理を公開
堂は「ついに、せいろデビューしました」とつづり、「野菜も魚も肉も、何でも蒸せて簡単！油を使わず体にも優しいと感じて、ここ最近はほぼ毎日せいろで調理しています」とせいろ料理にハマっていることを明かした。投稿では、野菜を豚肉で巻いた肉巻きやゆで卵が入ったおかず、鮭やさつまいも、かぼちゃを蒸した料理など、彩り豊かな手料理4品を公開した。
◆堂真理子アナの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「すでに使いこなしてる」「お料理上手で尊敬」「健康的で見た目も美しい」「美味しそう」「私も真似したい」「華やかな食卓」といったコメントが寄せられている。
堂アナは2008年4月に一般男性との結婚を発表。2011年1月に第1子男児、2014年2月に第2子となる女児の出産を発表している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】