

ファジアーノに新加入 山根永遠選手(©YOKOHAMA FC)

サッカー・J1ファジアーノ岡山に横浜FCのMF・山根永遠選手（26）が完全移籍で加入することが決まりました。

山根選手は2024年シーズンに、当時J2の横浜FCで主に右ウイングバックとして36試合に出場。チームのJ1昇格に貢献しました。2025年シーズンはJ1で30試合に出場し、1ゴールを挙げています。

【山根選手のコメント全文】

移籍は毎回緊張しますが、知っている選手・スタッフが数名所属しているので、とても心強いです。

ファジアーノ岡山はみんなで戦えるチームだと、試合を通して感じました。

みんなが全力で走るので、僕のプレースタイルと合いそうで、今からとても楽しみです。

僕は地元が広島なのですが、岡山に来た事があまりないので、沢山おいしいご飯屋さんを教えて欲しいです。最後に、僕を必要としてくれたファジアーノ岡山に、たくさん恩返しが出来るように全力で戦うので、応援よろしくお願いします。

★山根永遠（やまね・とわ）選手

■身長/体重:167cm/67kg ■出身地:広島県

■2025 出場記録：［J1］30 試合1 得点 ［天皇杯］0 試合0 得点 ［カップ戦］6 試合1 得点

