【新加入】J1・ファジアーノ岡山にMF山根永遠選手（横浜FC）が完全移籍で加入
ファジアーノに新加入 山根永遠選手(©YOKOHAMA FC)
サッカー・J1ファジアーノ岡山に横浜FCのMF・山根永遠選手（26）が完全移籍で加入することが決まりました。
山根選手は2024年シーズンに、当時J2の横浜FCで主に右ウイングバックとして36試合に出場。チームのJ1昇格に貢献しました。2025年シーズンはJ1で30試合に出場し、1ゴールを挙げています。
【山根選手のコメント全文】
移籍は毎回緊張しますが、知っている選手・スタッフが数名所属しているので、とても心強いです。
ファジアーノ岡山はみんなで戦えるチームだと、試合を通して感じました。
みんなが全力で走るので、僕のプレースタイルと合いそうで、今からとても楽しみです。
僕は地元が広島なのですが、岡山に来た事があまりないので、沢山おいしいご飯屋さんを教えて欲しいです。最後に、僕を必要としてくれたファジアーノ岡山に、たくさん恩返しが出来るように全力で戦うので、応援よろしくお願いします。
★山根永遠（やまね・とわ）選手
■身長/体重:167cm/67kg ■出身地:広島県
■2025 出場記録：［J1］30 試合1 得点 ［天皇杯］0 試合0 得点 ［カップ戦］6 試合1 得点