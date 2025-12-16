【2025年12／16(火)～12／31(水)】運気UPの12星座別“ファッションアイテム”占い-itSnap Magazine

牡羊座の運勢

毎月1日～15日、16日～末日の2回に分けて更新！ あなたの魅力をアップする12星座占い。ラッキーファッションアイテムと毎日を楽しく過ごすヒントをお届けします♡12月後半は、夢や目標に向かうためのパワーが増幅していく賑やかで華やかなタイミングとなりそうです。「けじめをしっかりとつける」を意識することで、願いを叶えるパワーがさらに加速していくはず。

仕事やあなたが中心となって進める活動に幸運の追い風が吹くタイミングとなりそう。賛同してくれる人が増えたり、新たなオファーをもらえたりと、なにかと人からもらえるものが増えていくワクワクな時間となる予感♪

《ラッキーを引き寄せる☆ファッションアイテム》

ベルト

牡牛座の運勢

遠方から嬉しい知らせが届いたり、外出した先で素敵な何かを受け取れるタイミングとなりそうです。思いついた場所に行ってみたり、新たなことを初めてみるのも大吉。いつもの風景とは少し違った楽しい世界があなたの前に現れる予感です♪

《ラッキーを引き寄せる☆ファッションアイテム》

スニーカー

双子座の運勢

お誘いを受けたり誰かの橋渡しをするなど、人との交流が賑やかになり「活躍」をするタイミングとなりそうです。以前から悩んでいたことや停滞していた物事が周囲からのアドバイスで急に上向きになるといった嬉しい兆しも♪

《ラッキーを引き寄せる☆ファッションアイテム》

ロングスカート

蟹座の運勢

対人運がグングン上昇していく幸運期となっています。仕事に関わる場所で誰かがあなたをサポートしてくれたり引き上げてくれる兆しが。またはあなた自身が誰かの原動力になるような「光」となる可能性も。周囲からの感謝や愛を感じ取れる時間となるはず♪

《ラッキーを引き寄せる☆ファッションアイテム》

ピンクのアイテム

獅子座の運勢

仕事も趣味もスムーズな展開が訪れそうな好調期です。以前から興味のあったことや試したいと思っていたことに着手すると吉。恋の場面では好きな人からお誘いを受けたり、出会いの場で声を掛けられるといった嬉しい展開も期待できる予感です♡

《ラッキーを引き寄せる☆ファッションアイテム》

コート

乙女座の運勢

恋の運気が絶好調なタイミングとなりそうです。好きな人や気になる人との関係に、進展のためのきっかけが次々と舞い込みそうな嬉しい兆しが。出会いを求める人は年末ならではのイベントに積極的に参加すると素敵なご縁に巡り会えるはず♡

《ラッキーを引き寄せる☆ファッションアイテム》

ネックレス

天秤座の運勢

仕事や副業、SNSの発信などに力を入れていくと好調な運気を味方にできるときです。やればやるほど手応えを感じられ充実した時間を過ごせるはず。恋の場面でも、好きな人には積極的なアプローチが吉です。想いに応えてもらえる嬉しい瞬間が訪れるかも♡

《ラッキーを引き寄せる☆ファッションアイテム》

白いトップス

蠍座の運勢

金運に恵まれた豊かなタイミングとなりそうです。大きな買い物や契約事にも幸運が宿る予感。金額に左右されることなく内容をしっかりと精査していくことで良いものや機会と巡り会えるはず。恋や友情面では過去のわだかまりを解消できるきっかけが訪れそう♪

《ラッキーを引き寄せる☆ファッションアイテム》

指輪

射手座の運勢

対人面でちょっと嬉しい出来事がありそうです。あなたを応援してくれる人が現れたり、協力し合える同志のような存在が見つかるかも。仕事面では再始動や新たなオファーが舞い込む予感。何事にも意欲的にチャレンジしてみることで新たな扉が開くはず♪

《ラッキーを引き寄せる☆ファッションアイテム》

ゴールドアクセサリー

山羊座の運勢

仕事や恋や友情などあらゆる場面において「新たな始まり」が訪れるタイミングとなりそうです。二の足を踏んでいた案件に関しても徐々にわだかまりが溶け始めスムーズな流れを感じられるはず。月末頃は恋の運気が急上昇していく予感♡

《ラッキーを引き寄せる☆ファッションアイテム》

ワンピース

水瓶座の運勢

様々な場面で「整えていく」が幸運のラッキーアクションとなるとき。今は焦って前に進むよりも、調整期間と捉えて「手放し、間引く」に集中すると吉。物やデータや感情など、あらゆるものをすっきりさせることで空いたスペースにはきっと幸運がやってくるはず♪

《ラッキーを引き寄せる☆ファッションアイテム》

ブーツ

魚座の運勢

対人運が好調なタイミングとなり年末らしく賑やかで楽しい時間を過ごすことができる予感。体は一つということを忘れずにスケジュールを無理なく調整していくと吉です。仕事面ではこれまでの努力が認められて特別なオファーがやってくる気配が♪

《ラッキーを引き寄せる☆ファッションアイテム》

ピアス

次回は、2026年1／1(木)～1／15(木)の占いをお届け♡

1月前半は、仕事運が爆上がりするやる気に満ち溢れたタイミングとなりそうです。この運気を活用してキャリアアップや勉強運を上げるために必要なラッキーアクションとは何か…？ どうぞお楽しみに♪

監修

橘美箏サン

占いを癒しのツールとして星のメッセージをつづる星占い師。

個人鑑定のかたわら星占いライターとして雑誌や書籍、WEB等で活動中。

AmebaオフィシャルBlog：mikoto philosophy