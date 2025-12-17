パーキンソン病を公表し、退院後の活動復帰を伝えた歌手の美川憲一さんが、自身のインスタグラムを更新。

長崎で行われたコロッケさんとのジョイントコンサートが無事に終了したことを報告しました。



【写真を見る】【 美川憲一 】 「復帰第二弾も無事終了」 長崎でコロッケと豪華共演 「来年に向けてリハビリ頑張るわよ〜」 感謝と決意を綴る





美川さんは、「ど〜も〜美川よ〜 復帰第二弾の長崎も無事に終わったわ〜 コロッケありがとう〜」と報告し、共演したコロッケさんへの感謝を表現しました。また「豊田も長崎も、お越しくださった皆様のパワーをたくさん頂きました！」と、これまでの復帰公演を支えたファンへの謝意も示しています。







公演では美川さんが金色のきらびやかな衣装をまとい、青紫の照明に照らされた舞台で歌声を披露。金と紫の豪華な模様が施された衣装を身にまとった姿も印象的でした。







コンサートでは赤のスパンコール衣装での共演シーンもあり、会場を盛り上げました。会場は満席となり、紫色のスポットライトが舞台を照らす中、観客は熱心に公演を楽しんでいました。







美川さんは舞台以外でも、コロッケさんとの2ショット写真を公開。美川さんは花柄の薄黄色と紫を基調とした長衣を、コロッケさんは銀色のスパンコールジャケットという華やかな衣装で笑顔を見せています。







美川さんは投稿の最後に「来年に向けてリハビリ頑張るわよ〜」と決意を述べており、今後の活動にも意欲を示しています。ハッシュタグには「#しぶとく」「#歌いつづける」という力強い言葉も添えられました。







この投稿に、「リハビリ大変とは思いますが、応援しています」「来年も美川さんの歌を聴けることを楽しみにしています」「美川さん艶やかなお召し物とてもお似合いですね」「今日より明日も、その未来も貴方がお元気でいて下さることを信じています」などの声が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】