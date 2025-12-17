Íç¤ÇÀøÆþ!?¡Ö¤¯¤Ã»¦¤»¤ÎÉ±µ³»Î¤È¤Ê¤ê¡¢É´¹ç¾«´Û¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×Âè11ÏÃ¤òÃÝ¥³¥ß¡ª¤Ë¸ø³«
¡¡ÃÝ½ñË¼¤Ï¡¢¤Ò¤ÊÉ±»á¤Î¥Þ¥ó¥¬¡Ö¤¯¤Ã»¦¤»¤ÎÉ±µ³»Î¤È¤Ê¤ê¡¢É´¹ç¾«´Û¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×Âè11ÏÃ¤òÃÝ¥³¥ß¡ª¤ËÌµÎÁ¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢À¯¼£²ÈÈë½ñ¤¬°ÛÀ¤³¦Å¾À¸¤·¤Æ¡¢¥ê¥êー¥ª¥ó¤È¤·¤ÆÉ´¹ç¾«´Û¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëÅ¾À¸¥³¥á¥Ç¥£¡£Âè11ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¥¤ー¥ê¥¹¤ò¹¶Î¬¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë²«¶â¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¥ê¥êー¥ª¥ó¡£¤·¤«¤·¡¢¥¢¥ë¥¬¤¬¿©¤¤²¼¤¬¤ê¡¢¾¡Éé¤ÏÂ³¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¸½ºßÃÝ¥³¥ß¡ª¤Ç¤ÏÂ¾¤ËÂè10ÏÃ¤Ê¤É¤âÌµÎÁ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚºÇ¿·ÏÃ¡Û
Âè11ÏÃ¤Î¥Úー¥¸¡ÚÌµÎÁ¡Û
Âè10ÏÃ¤Î¥Úー¥¸¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
À¯¼£²ÈÈë½ñ¤ÎÀ®À¥Áó»Î¡Ê¤Ê¤ë¤»¤½¤¦¤·¡Ë¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö»ö¸Î¤Ç»à¤ÎÊ¥¤Ë¡£°ìÊý¡¢¤È¤¢¤ë°ÛÀ¤³¦¤Ç¤Ï»þ¤òÆ±¤¸¤¯¤·¤Æ¡¢¼ü¤ï¤ì¤ÎÉ±µ³»Î¡¦¥ì¥¤¥Ê¤¬Ì¿¤òÍî¤È¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£É±¤Îº²¤À¤±¤¬½õ¤±½Ð¤µ¤ì¡¢È´¤±³Ì¤ÎÆùÂÎ¤Ë¾¤´¤µ¤ì¤¿À®À¥¤ÏÉ¬»à¤ÎÌ¿¸ð¤¤!! °ÛÀ¤³¦Å¾À¸¡¢ÀÅ¾´¹¤·¤¿ÆÈ¿ÈÃË¡Ê38ºÐ¡Ë¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤·±¿Ì¿¤Ï――¸»»áÌ¾¥ê¥êー¥ª¥ó¤È¤·¤Æ¡¢É´¹ç¾«´Û¤ÇÀ¸¤¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿!?É´¹ç¥×¥ì¥¤¤ÇÀ®¤ê¾å¤¬¤ë!! °ÛÀ¤³¦TS(ÀÅ¾´¹¡ËÅ¾À¸¥³¥á¥Ç¥£³«Ëë!!
(C)¤Ò¤ÊÉ±¡¦ÃÝ½ñË¼